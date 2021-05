By

Tutte (o quasi) le spiagge sono la quintessenza del romanticismo, ma ce n’è una che è la più romantica d’Europa e si trova in Italia. Ecco qual è e dove si trova il posto perfetto per una vacanza in coppia

Il dolce rumore della risacca del mare, il sole che si tuffa nell’acqua, un gabbiano che passa all’orizzonte. Ecco, sono questi gli ingredienti giusti per innamorarsi. Una passeggiata in spiaggia al tramonto, si sa, fa accendere la scintilla, ma ciò succede soprattutto se andate nella spiaggia più romantica d’Europa.

Se siete novelli sposi, se volete un po’ di romanticismo, se volete una vacanza di coppia lontana dalla folla dovete andare in una spiaggia bellissima, ma solitaria, ma se volete il trionfo dell’amore dovete andare nel posto romantico, anzi il più romantico.

E non dovete andare molto lontano perché la spiaggia più suggestiva d’Europa si trova in Italia. La spiaggia più romantica d’Europa è la spiaggia di Riomaggiore in Liguria.

La spiaggia più romantica d’Europa: spiaggia Riomaggiore

Tra le meravigliose spiagge del nostro paese, la spiaggia di Riomaggiore è la più romantica. Nelle Cinque Terre, situata nel comune di Riomaggiore, piccolo borgo arroccato sui monti, la spiaggia di ciottoli e sassi è particolarmente estesa, con un mare da sogno in cui piccole barchette stazionano lontano dalla riva.

Un panorama suggestivo caratterizzato da un litorale selvaggio fatto di scogliere rocciose che si tuffano a picco sul mare. I fondali sassosi sono ricchi di fauna e flora e l’acqua è così cristallina da essere un paradiso per lo snorkeling. Va bene che è bellissima, ma perché questa spiaggia è la più romantica?

Perché la spiaggia di Riomaggiore è la più romantica

Dalla spiaggia di Riomaggiore ha inizio la celeberrima Via dell’Amore, uno dei sentieri più suggestivi del territorio ligure e di tutta Italia. Nata alla fine degli anni Venti, la cosiddetta viaeu de l’Amùu è il frutto di lavori minerari per l’allungamento della linea ferroviaria che collega La Spezia e Genova e degli scavi ad opera degli abitanti del borgo di Riomaggiore.

I risultati sono più di 850 metri di passeggiata che si estende in mezzo al mare ceruleo della Liguria. Un sentiero che collega due borghi incantevoli della Riviera di Levante, Riomaggiore e Manarola (il paese del presepe più grande del mondo). Un luogo unico che ben si sposa a un’idilliaca escursione per tutte le coppie e che sarà la cornice perfetta per i novelli sposi.

Ad intervallare il percorso, tantissime panchine dedicate a divinità appartenenti alla mitologia ellenica e romana dove potersi godere un panorama dalla bellezza sbalorditiva che hanno ispirato anche Montale.

Mare da sogno, borghi che sembrano usciti dalla favole, una natura rigogliosa. Facile capire perché la spiaggia di Riomaggiore sia stata eletta la più romantica d’Europa.