Leigh Anne delle Little Mix aspetta un figlio dal suo futuro marito, Andre Grey. I due devono sposarsi, ma dove si celebreranno le nozze?

Buone notizie per i fan delle Little Mix perché una delle cantanti del gruppo aspetta un bambino! Si tratta di Leigh Anne che proprio su Instagram ha condiviso le foto del suo pancione annunciando di essere incinta. Ma chi è il suo fidanzato? Dove si sono conosciuti, ma soprattutto dove si sposeranno? Cerchiamo di scoprire insieme tutto su questa bellissima novità del mondo delle cantanti Little Mix.

Leigh Anne, l’annuncio della gravidanza

Leigh Anne, delle Little Mix, è incinta e lo ha annunciato tramite Instagram. I fan sono entusiasti e soprattutto il futuro marito, attuale fidanzato di Leigh Anna, Andre Grey. Chi è il futuro papà che sarà sicuramente al centro del gossip e delle curiosità?



confetti, il nuovo singolo delle little mix

Chi è il fidanzato della cantante delle Little Mix?

Andre Grey è uno sportivo oltre che fidanzato di Leigh Anne delle Little Mix. Gioca infatti come calciatore nel Watford ed è il compagno della cantante ormai da cinque anni. Una storia d’amore intensa che, nello scorso anno, era stata coronata persino da una proposta di matrimonio a maggio 2020. Una proposta di nozze in casa Little Mix che aveva mandato in visibilio i fan quando avevano visto le foto sui social.

Come si sono conosciuti?

La notizia del bambino in arrivo ha reso felicissime le amiche e colleghe Perrie Edwards, Jesy Nelson e Jade Thirlwall. Ma dove si sono conosciuti Andre e Leigh Anne? Se il fidanzamento è stato annunciato nel loro giardino di casa, decorato ad arte, i due non si sa come si siano conosciuti. Forse grazie ad amici comuni? Oppure galeotta fu una festa di VIP? Quello che sappiamo è che vivono insieme da tre anni e hanno anche superato splendidamente il lockdown.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leigh-Anne Pinnock (@leighannepinnock)

Dove sarà il matrimonio di Leigh Anne e Andre Grey?

Ancora dubbi anche su dove si svolgerà il matrimonio e sul dove andranno in luna di miele. Ora come ora le restrizioni sono ancora forti per via del lockdown e quindi è probabile che Leigh Anne e Andre Grey rimanderanno il giorno del grande sì ad un momento storico migliore e senza preoccupazioni.