Gemma Galgani è una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne. Molti si chiedono che fine farà e dove andrà se, come si vocifera, verrà sostituita nel Trono Over di Maria De Filippi.

Gemma è protagonista di Uomini e Donne da 11 anni. Praticamente vive nel cuore del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, tanto che la padrona di casa le avrebbe anche messo a disposizione un appartamento a Roma.

La Galgani in questo periodo di pandemia, con i teatri chiusi, si è trasferita proprio nella Capitale, per essere più vicina a Uomini e Donne. Eppure, ultimamente, si vocifera che potrebbe essere sostituita e abbandonare il programma.

Gemma abbandona Uomini e Donne?

Sia chiaro, praticamente ogni anno, verso la fine della messa in onda di Uomini e Donne si vocifera di un abbandono di Gemma dal programma. Questa volta però sembra che l’insopportazione per la dama arrivi dal pubblico come spiega NuovoTV.

Gemma Galgani sfila a Uomini e Donne

Come riporta Gossip e TV, del resto, la gente a casa è ormai un po’ stanza del solito tira e molla tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Senza contare che ogni volta la Dama di Torino non riesce a tenersi una storia a lungo. Nel parterre, per altro, sono comparse delle donne molto particolari che stanno entrando nel cuore dei telespettatori. Un esempio? Isabella Ricci, Ida Platano, Angela Paone, Raquel o Elsa.

Potrebbero quindi essere loro le nuove protagoniste del Trono Over come Gemma lo è stata per quasi 11 anni?

Dove andrà Gemma?

Oggi Gemma Galgani, come abbiamo detto, vive a Roma. Originaria di Torino nel corso della pandemia si è trasferita nella Capitale per essere più vicina agli studi di Uomini e Donne. Se dovesse però abbandonare il programma cosa farà? Molto probabilmente Gemma tornerà a Torino dove ha i suoi affetti e le sue sorelle.



Sia chiaro, lo ripetiamo, si tratta di indiscrezioni, non vi è nulla di certo in merito al futuro di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Non sappiamo se abbandonerà il programma oppure no. Sicuramente nella prossima stagione avremo qualche importante novità!