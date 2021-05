Qual è il giorno della Festa della Mamma in Italia? Cosa posso regalare a mia madre per la festa della mamma? Quali sono le frasi migliori per gli auguri? E le ricette?

Se tutti ormai conoscono qual è il giorno della Festa della Mamma 2021, non possiamo dire che siano tutti pronti con un regalo o un bell’augurio da inviare. Le idee per un regalo originale per la Festa della Mamma scarseggiano e avete bisogno di aiuto. Vi capiamo.

Per questo abbiamo pensato a tutto: vi diciamo qual è il giorno giusto di questa festa; quali sono le ricette dolci per la Festa della Mamma, le migliori frasi di auguri e ovviamente tutti i 04più belli per onorare vostra madre!

Cominciamo subito!

La data della Festa della Mamma 2021 in Italia

Qual è il giorno della Festa della Mamma? Ogni anno in Italia cade in un giorno diverso. È considerata, come la Pasqua, una festa mobile che cambia posto sul calendario anno dopo anno. Per capire quando si celebra questa giornata dovete ricordarvi che cade sempre la seconda domenica di maggio. Quindi quest’anno la data prescelta è il 9 maggio, ma state attenti, perché solo in Italia si festeggia in questo giorno!

Dove è nata la Festa della Mamma?

Questa importante celebrazione della figura della mamma ha origini antiche. Risale al 1908 la prima giornata di festa, ma la ricorrenza è stata ufficializzata nel 1914 negli Stati Uniti D’America dal Presidente Woodrow Wilson. Inizialmente il simbolo di questa festa era un fiore: il garofano bianco per le mamme scomparse e quello rosso per le madri in vita. La prima volta in cui si celebrò questa festa in Italia fu invece il 1956.

Qual è la data negli altri Paesi del mondo?

Come vi abbiamo anticipato, nel mondo la data della Festa della Mamma è variabile. In Francia si celebra l’ultima domenica di maggio, in Argentina l’ultima domenica di ottobre…

Frasi per gli auguri in occasione della Festa della Mamma

Se volete dedicare un pensiero o un augurio speciale alla mamma in occasione della sua festa sappiate che ci sono moltissime frasi e citazioni da poter sfruttare. Vediamone alcune:

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura.

Shakespeare

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi

La mia sola consolazione, quando salivo per coricarmi, era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi stato a letto. Marcel Proust

Idee regalo per la Festa delle Mamme il 9 maggio 2021

Cosa regalare alla mamma in occasione della sua festa che, quest’anno in Italia, cade il 9 maggio 2021? Abbiamo tanti consigli e idee per voi, anche super economici e low cost. Vediamone alcune:

Set bellezza: un bel pensierino per la Festa della Mamma potrebbe essere un set o un pacchetto con un po’ di creme, magari delle maschere facciali e perché no un profumo. Sarà il modo giusto per coccolare la vostra donna speciale e farla sentire sempre bellissima.

Abbonamenti in palestra online: se vostra mamma è molto attiva e ama essere in forma e allenarsi, dato il periodo storico un abbonamento magari a Buddyfit potrebbe essere il regalo perfetto, non vi pare?

Gioielli: per la Festa della Mamma, parliamoci chiaro, un gioiello fa sempre piacere. A tutte. Perché magari non regalare un ciondolino o un braccialetto con una bella scritta o una dedica speciale?

Qui trovate tantissime altre idee: Idee regalo per la Festa della Mamma 2021: economici, originali, fatti in casa

Volete trascorrere al meglio questa giornata? Potreste partecipare all’evento per la Festa Della Mamma, la StraWoman!

Lavoretti per la Festa della Mamma

I più piccoli invece si dedicheranno ai famigerati lavoretti per questa festività. Un po’ di cartoncino, qualche glitter e tanta fantasia. Sono questi gli “ingredienti” per il fai da te in occasione della Festa della Mamma.

Ricette per la mamma

In occasione del 9 maggio potreste pensare che un bel regalo per la vostra madre potrebbe essere quello di organizzarle un pranzo o una cena. Se state quindi cercando delle ricette per la Festa della Mamma o, addirittura un menù, sappiate che navigando nel web ci sono moltissime idee gustose, ma non solo!

Un consiglio che vi diamo è sicuramente quello di puntare su un bel dolce, magari a forma di cuore per ricordarle tutto il vostro amore.