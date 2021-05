Dove si trova Armando di Uomini e Donne e cosa succederà tra lui e Maria De Filippi?

Gli appassionati di Uomini e Donne, soprattutto del Trono Over, avranno notato l’assenza di Armando Incarnato. Che fine ha fatto? Uno dei protagonisti storici del dating show di Maria De Filippi è sparito da un po’ e in molti si chiedono se stia bene e dove sia finito oggi. Secondo le anticipazioni di U&D, Armando sta per tornare, ma soprattutto farà molto arrabbiare Maria De Filippi.

Cosa fa e dove vive Armando?

Armando di Uomini e Donne è originario di Napoli e, da quanto sappiamo, è qui che vive e lavora. Incarnato è infatti un imprenditore e spesso nel programma si è discusso sulla sua professioni e sui legami con un negozio di parrucchiere dove, sembra, lavorasse la sua ex fidanzata.

Oggi Armando quindi è a Napoli e non sta comparendo a Uomini e Donne solo per una breve pausa!

Il ritorno di Armando a Uomini e Donne e la lite con Maria De Filippi

Armando Incarnato torna infatti nel parterre del programma di Canale 5, ma in poco tempo riesce a far infuriare Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne infatti Armando verrà accusato da Patty di aver avuto con lei una serie di incontri piuttosto intimi e che l’uomo l’aveva pregata di non raccontare nulla alla redazione. Il protagonista del Trono Over, ovviamente, smentisce tutto, ma Maria De Filippi inizia ad avere dei dubbi.

Anticipazioni U&D: la reazione esagerata

Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne iniziano così, secondo le anticipazioni, a mettere un po’ alle strette Armando Incarnato che, alla fine, ammetterà il bacio con Patty. Ma si sentirà ferito e, come spesso, gli succede, inizierà a dare addosso alla dama. Armando di Uomini e Donne infatti ha un carattere irruento e spesso esagera un po’ con le affermazioni, insinuando di sapere molte cose sui protagonisti del programma di Maria.

La risposta di Maria e della redazione di Uomini e Donne

Questa volta però la padrona di casa lo invita a fermarsi perché stava esagerando e non può avere lo stesso copione di atteggiamento quando viene sbugiardato.

A quel punto Armando di Uomini e Donne come reagirà? Quando si viene “bacchettati” dalla padrona di casa non è mai piacevole e spesso, se non si trova un punto di incontro, Maria indica la porta di uscita ai corteggiatori che non rispettano le regole del programma.