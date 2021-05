Il motivo per cui le tendine dei finestrini dell’aereo vanno alzate sia all’atterraggio sia al decollo

Indipendentemente che fuori ci sia la luce o sia già notte nelle fasi di decollo e di atterraggio le hostess passano nel corridoio dell’aereo e intimano ai passeggeri di alzare le tendine dei finestrini. Ma perché questa richiesta?

L’aereo è un mezzo di trasporto che suscita sempre molte domande. Già il semplice fatto che voli pone interrogativi (e ansie a qualcuno). Ma soprattutto è che per far funzionare e far volare in sicurezza un aereo sono necessarie una serie di procedure che i passeggeri ovviamente non conoscono.

E per quanto possa sembrare incredibile anche intimare di non abbassare le tendine dei finestrini dell’aereo fa parte della sicurezza in volo. E no, non si tratta di vedere nemici fuori dal finestrino.

Perché bisogna alzare le tendine dei finestrini dell’aereo

La questione delle tendine incuriosisce molto i passeggeri e qualcuno ha posto la domanda su Quora, un sito in cui si pubblicano domande su ogni argomento e altri utenti rispondono. Ma a rispondere alla domanda sul ‘perché vadano tirate su le tendine dei finestrini dell’aereo‘ non ha risposto una persona qualsiasi, ma un’esperta di sicurezza aerea.

Saran Udayakumar, responsabile delle sicurezza aerea, ha spiegato che ci sono diversi motivi per i quali è opportuno alzare le tendine dei finestrini dell’aereo. E sono tutte per la sicurezza.

In situazione di emergenza il personale di bordo ha pochi secondi per evacuare l’aereo e vedere cosa succede fuori è un valido aiuto. Controllare rapidamente all’esterno cosa sta succedendo permette di scegliere nel modo più rapido possibile la via di fuga migliore.

Inoltre la luce esterna (solare o fittizia) permette in caso di necessità una maggiore visibilità.

Nella situazione di emergenza, i soccorritori provenienti dall’esterno possono controllare molto più rapidamente cosa succede all’interno dell’aereo e agire di conseguenza.

E parte della sicurezza è demandata ai passeggeri e al loro sguardo curioso e ansioso. Tenendo le tendine dei finestrini alzate i passeggeri stessi possono segnalare se ci sono delle difficoltà o delle anomalie all’interno dell’aereo o all’esterno, ancor prima che queste appiano nei computer di bordo.

Tenere le tendine dei finestrini alzate consente dunque di vedere fuori cosa succede e di avere una maggiore sicurezza in volo.