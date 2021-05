By

Covid e Regioni: i nuovi colori da lunedì 3 maggio, una in rosso e non è la Sardegna. Le ultime novità.

Nella notte di venerdì 30 aprile è arrivata la comunicazione ufficiale sui nuovi colori delle Regioni italiane da lunedì 3 maggio, in base alla loro situazione epidemiologica.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che cambiano o confermano i colori e che entreranno in vigore lunedì.

Non sono previsti grandi cambiamenti. La maggior parte delle Regioni resta in zona gialla. Rimangono 5 le Regioni arancione, ma due si scambiano colore: la Sardegna e la Valle d’Aosta. La prima torna in arancione, mentre la seconda torna in rosso.

Regioni e nuovi colori da lunedì 3 maggio, una in rosso

Da lunedì 3 maggio non ci saranno grandi cambiamenti nella mappa a colori dell’Italia. La maggior parte delle Regioni rimane in zona gialla. Invece al Sud e nelle isole, sono complessivamente cinque le Regioni arancioni, ma con un cambio.

Niente da fare per la Puglia che non è passata al giallo dall’arancione, come invece era stato anticipato il giorno prima.

La Valle d’Aosta, che era in bilico, torna in zona rossa dopo due sole settimane. Il cambio di colore è dovuto una elevata incidenza dei contagi, che sono 264 ogni 100mila abitanti in una settimana, più dei 250 che fanno scattare automaticamente la zona rossa.

Cambia anche la Sardegna che da rossa diventa arancione. Dunque da lunedì prossimo ci sarà ancora una sola Regione in rosso in tutta Italia, ma sarà la Valle d’Aosta e non più la Sardegna.

Tutte le altre Regioni, come abbiamo detto, restano in gialla, con libertà di spostamento anche tra Regioni diverse ma dello stesso colore.

Invece, le Regioni che restano o passano all’arancione sono sempre 5 ma con una novità: l’uscita nell’area dalla Valle d’Osta e l’entrata della Sardegna. Sono arancioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e da lunedì anche la Sardegna.

I dati aggiornati sull’epidemia

Sebbene i contagi siano in costante ma lento calo, purtroppo l’indice Rt nazionale è già risalito. Lo ha comunicato la Cabina di regia, dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, nel presentare i dati dell’ultimo rapporto settimanale.

L’’indice di trasmissibilità Rt, calcolato sui casi sintomatici, è stato pari a 0,85 (range 0,80– 0,91), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente, ma sotto l’uno anche nel limite superiore.

La variante inglese, B.1.1.7, del virus Sars-CoV-2 è prevalente in Italia. Nell’ultima indagine è stata evidenziata nel 92% dei casi. La brasiliana, invece, è al 4,5%.

