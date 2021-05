Tutti i messaggi di auguri più belli da mandare in occasione della festa del Primo Maggio 2021.

Oggi è il 1 maggio 2021, una data importante perché si celebra la Festa del Lavoro. Una giornata ricca di significato e che merita delle riflessioni, soprattutto dato il periodo storico che stiamo vivendo. Per onorare il Primo Maggio allora potreste essere alla ricerca di alcune frasi, pensieri, aforismi e citazioni da inviare su Whatsapp ad amici e parenti per augurare un Buon Primo Maggio. Noi ne abbiamo selezionato alcune per voi.

Auguri 1 maggio: le frasi più belle

Se state cercando degli auguri per un buon Primo Maggio 2021 da inviare via Whatsapp siete nel posto giusto. Celebrare questa giornata, anche se magari a distanza, è importante e quindi servono delle frasi importanti da copiare e inviare come messaggio. Vediamo allora qualche augurio per il 1 maggio.

Bisogna lavorare ed osare se si vuol vivere veramente. Vincent van Gogh

Ciascuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità. Dalai Lama

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 1 della Costituzione Italiana

Pensieri e riflessioni sulla Festa del Lavoro

Se invece di una frase di auguri classica state cercando una riflessione da inviare come messaggio via Whatsapp o da condividere sui social in occasione del 1° Maggio possiamo prendere spunto da alcuni importanti pensatori della storia!

Essere l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza. Ciò che conta è andare a letto la sera sapendo di aver fatto qualcosa di grande. Steve Jobs

Il lavoro non è vergogna; è l’ozio vergogna; se tu lavori, presto ti invidierà chi è senza lavoro mentre arricchisci; perché chi è ricco ha successo e benessere. Esiodo

In linea di principio un facchino differisce da un filosofo meno che un mastino da un levriero. È la divisione del lavoro che ha creato un abisso tra l’uno e l’altro. Karl Marx

Aforismi e citazioni per augurare buon 1 Maggio 2021

L’ultimo consiglio che vi diamo riguarda gli aforismi per il Primo Maggio. Anche in questo caso si tratta di frasi dette o scritte da grandi firme della cultura mondiale. Parole che ci portano a riflettere sul significato di questa festa e che possiamo condividere con chi amiamo.

Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio

Senza lavoro nulla prospera. Sofocle

L’uomo che si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto per se stesso. Bertrand Russell

Abbiamo quindi visto un po’ di frasi di auguri per il 1 maggio da inviare ad amici e parenti su Whatsapp. Avete trovato le parole giuste per celebrare la Festa del Lavoro?