Dove vedere e quando la fioritura dei ciliegi in Italia

Come in Giappone, anche in tanti luoghi d’Italia si può ammirare la fioritura dei ciliegi. Scopriamo i posti dove si può vedere e quando andare

Quando, camminando per la città, i nostri occhi vengono attirati da un vibrante colore rosa, vuol dire che la primavera è arrivata! E anche che abbiamo la fortuna di avere dei ciliegi in città. In Italia ci sono molti alberi di ciliegio e in primavera si può assistere a quella meraviglia della fioritura dei ciliegi.

Non serve dunque volare fino in Giappone per ammirare la fioritura dei ciliegi, la sakura e per festeggiare la tradizionale festa giapponese, Hanami. Anche in Italia esistono infatti moltissimi parchi, distese e colline dove vedere la fioritura dei ciliegi.

Così come nel Sol Levante il momento della fioritura dei ciliegi è diventata occasione, pure per gli italiani, di riunirsi per un picnic, di rilassarsi sotto le fronde dei ciliegi e di scattare foto per instagram.

Leggi anche -> Dove vedere la fioritura dei tulipani in Italia: i campi più belli <<

Dove andare per vedere la fioritura dei ciliegi in Italia

Da Roma fino a Milano, da Firenze a Verona sono tanti i luoghi dove potersi godere i ciliegi in fiore. Prendendo spunto dalla sopracitata festa nipponica, anche in Italia vengono organizzate, nel pieno della fioritura, feste tematiche per poterla ammirare. Partendo dalla Capitale ecco i luoghi dove poter andare per vedere la fioritura dei ciliegi.

EUR, Roma

Pedaso, Fermo

Viale dei Ciliegi, Firenze

Bicocca, Milano

Villanova sull’Arda, Piacenza

Soave, Verona

Parco dell’EUR, i ciliegi della Capitale

Al famoso Laghetto dell’EUR, quartiere di Roma nel quadrante sud, i ciliegi, donati direttamente da Tokyo, ricoprono tutto il parco incorniciandolo come una splendida cartolina, dando vita ad uno spettacolo unico soprattutto nei giorni di massima fioritura, tra aprile e maggio.

Contea dei Ciliegi, nelle Marche un bosco di ciliegi

Negli otto ettari del parco naturale di Pedaso, in provincia di Fermo, sorge la Contea dei Ciliegi dove si possono trovare 10 qualità diverse di alberi di ciliegio. Attrezzato con panchine e spazi liberi per potersi rilassare, il bosco marchigiano è un eccellente luogo in cui rilassarsi e godere il candido colore rosa degli alberi. Ma per poter vivere a pieno l’esperienza, perché non andare ad aprile quando si svolge il festival Pedaso Hanami?

A Firenze un viale dei ciliegi

A Scandicci a due passi da Firenze si trova un viale pieno di ciliegi. La vista quando sono in fiore è davvero bellissima e non è un caso che qui si faccia la fila per farsi una fotografia con questo sfondo tutto rosa.

C’è la collina dei ciliegi a Milano

Con più di 800 alberi, la piccola collina denominata proprio “dei Ciliegi”, si trova nel quartiere milanese Bicocca. Sulle pendici dell’altura, si possono vedere più di una varietà di alberi di ciliegio. Il periodo migliore per vederli? Sicuramente aprile.

Villanova sull’Arda, i frutteti in fiore

La zona limitrofa al Torrente Arda, rinomata per le ciliegie, prima del mese di giugno vede il fiorire di decine e decine di ciliegi situati in frutteti che si perdono a vista d’occhio. Un posto unico per trascorrere i primi temperati pomeriggi.

Soave, panorama spettacolare

A pochi chilometri dalla città di Romeo e Giulietta, si trovano le colline e i vigneti da cui si ricava il celebre vino Soave. I ciliegi si alternano alle viti dando origine, nel vivo dei mesi primaverili, ad una commistione di colori unica.

Da segnalare, sempre in Veneto, le campagne vicentine dove poter apprezzare esemplari di ciliegi fioriti su lunghi sentieri naturali.

Quando vedere la fioritura dei ciliegi in Italia

Il periodo di quando vedere la fioritura dei ciliegi in Italia dipende molto dall’andamento della stagione e del clima. Generalmente però è il mese di aprile fino ad inizio maggio a rappresentare il momento di massima fioritura dei ciliegi.

Se la stagione è però particolarmente fredda questo può spostarsi più avanti facendo diventare il mese di maggio il mese migliore per vedere la fioritura. Spesso però dopo la fioritura arriva un’ondata fredda che interrompe anzitempo questo meraviglioso spettacolo.