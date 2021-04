easyJet: cambio di prenotazione gratis fino a 2 ore prima della partenza

La nuova policy di easyJet sul cambio volo: lo si potrà modificare gratuitamente fino a 2 ore prima della partenza.

La voglia di ripartire e di ricominciare a viaggiare si fa sentire in modo importante. Tutti vogliono tornare e prendere un aereo e raggiungere le loro destinazioni preferite per una vacanza e così easyJet ha deciso di andare incontro ai passeggeri con un importante aggiornamento della loro policy sul cambio prenotazione. Questa estate si potrà modificare il volo fino a 2 ore prima della partenza in modo totalmente gratuito.

Cambio volo gratis fino a 2 ore prima della partenza

easyJet ha comunicato da poco a tutti i suoi clienti che si potrà cambiare il volo o modificare la propria prenotazione in modo totalmente gratuito fino a 2 ore prima della partenza. Una decisione importante che va incontro ai passeggeri e alle incertezze legate a questo particolare periodo storico che tutti stiamo vivendo.

“Ci meritiamo tutti un’estate come si deve” scrive la compagnia nella loro newsletter e, per ottenere questo risultato il cambio di prenotazione gratuito diventa una leva molto importante nei viaggiatori.

Le paure dei viaggiatori

Fino a poco tempo fa, infatti, uno dei timori maggiori dei viaggiatori era quello di perdere i soldi della prenotazione. Il rischio era quello che, per via dei cambi di colore delle regioni o delle modifiche alle regole sugli spostamenti, il proprio viaggio all’ultimo minuto fosse cancellato.

Basti ricordare a marzo 2020 quando, da un momento all’altro ci siamo ritrovati chiusi in casa con un lockdown praticamente mondiale. In quel momento né i viaggiatori né gli albergatori o vettori aerei sapevano come comportarsi. Oggi chi sta per prenotare un viaggio si premura di controllare le condizioni per il cambio di prenotazione o di cancellazione ed è diventato un elemento importante che gioca proprio sulla scelta dell’albergo o della compagnia aerea.

Ora, grazie al nuovo cambio di policy di easyJet i passeggeri avranno una possibilità maggiore in termini di relax. Ci si potrà infatti rilassare pesando che, fin all’ultimo minuto, si ha tempo per modificare o cambiare il volo prenotato in precedenza.