Vacanze al mare in Italia: luglio e agosto tutto sold out

Secondo svariate indagini di mercato l’estate italiana vedrà le spiagge italiani sold out, a luglio e agosto. Soprattutto grazie ai turisti nostrani.

Come sarà l’estate italiana? Che cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione estiva ormai alle porte in termini di spostamenti viaggi e turismo?

Questa sarà la seconda estate in cui purtroppo dovremmo ancora fare i conti con il Coronavirus e con le relative misure di sicurezza per evitare i contagi. Eppure fra Green Pass, vaccinazioni che avanzano e una smodata voglia di tornare a vivere, a viaggiare e a spostarsi esattamente come facevamo prima, sembra che l’estate 2021 – almeno in Italia – sarà all’insegna delle spiagge sold out.

Gli italiani sono pronti ad andare in spiaggia a luglio e agosto

Secondo infatti un’indagine analizzata da Federbalneari Alberghi, sembra che gli italiani abbiano già in mente – e alcuni hanno anche già prenotato – le vacanze di luglio ed agosto.

Si parla di sold-out infatti in molte aree costiere di tutta Italia. Questo da un lato fa molto bene al turismo nostrano, perché ha bisogno di una giusta spinta per la ripartenza. Dall’altro, ovviamente crea qualche dubbio e qualche incertezza su quella che sarà poi la situazione a settembre. La paura di ritrovarsi esattamente come l’anno scorso dove, dopo un’estate di relax, senza troppi pensieri, abbiamo visto nuovamente i contagi salire è dietro l’angolo.

Il Boom delle prenotazioni “domestiche”

Il panorama comunque delle intenzioni degli italiani non è ancora omogeneo, ha dichiarato l’associazione, e non si può non tenere conto del fatto che l’Italia sta comunque perdendo quote di mercato per quanto riguarda gli abbonamenti stagionali che di solito arrivano dall’estero.

Tuttavia il settore che sembra essere in netta risalita è quello delle prenotazioni domestiche proprio per i mesi di luglio ed agosto. Ancora una volta si prediligerà quindi il turismo su ruote e c’è un ampio margine di crescita, soprattutto per tutte le località balneari.

Le regioni più ricercate dagli italiani per le vacanze estive

Secondo ANSA le regioni più quotate in tal senso sono la Sardegna e la Puglia, anche se chiaramente anche per loro mancheranno in maniera abbastanza importante tutti gli arrivi dall’estero che portavano gli introiti molto interessanti.