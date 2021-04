I prodotti dell’Estetista Cinica si comprano online, negli store e nei rivenditori. Ma dove sono i negozi in Italia?

Apre tra pochi giorni a Roma un nuovo store fisico di Veralab, ossia dell’Estetista Cinica, Cristina Fogazzi. Il suo impero beauty sta spiccando il volo e le sue adepte, le fagiane, non vedono l’ora che cresca ancora di più e che la cartina dell’Italia sia punteggiata da tantissimi store e negozi dell’Estetista Cinica. A oggi però, se volete comprare i prodotti di Cristina Fogazzi, in un negozio e non online, dove bisogna andare?

Dove sono i negozi dell’Estetista Cinica?

Il mondo dei prodotti VeraLab si muove molto nel www, ma dopo il primo store fisico di Milano a breve ne aprirà uno a Roma. A Milano l’indirizzo è via Guido D’Arezzo 9, ma non è l’unico posto dove trovare i suoi prodotti.

Ci sono infatti moltissimi rivenditori sparsi per tutta Italia come Pinalli Store a Treviso; ANNEX La Rinascente a Milano; Biostè a Napoli; la Farmacia Angloamericana ad Alassio; J’adoro a Lido Di Jesolo… e tantissimi altri che trovate proprio sul sito dell’Estetista Cinica.

Dove aprirà il nuovo store di Roma?

Per quanto riguarda l’attesissimo nuovo negozio di VeraLab a Roma, l’appuntamento è in Via Tomacelli 105 e sembra che Cristina lo mostrerà in anteprima alle sue fagiane e followers tramite una diretta Instagram. Un regalo per tutte le sue seguaci, per ringraziare chi l’ha aiutata a raggiungere questo importante risultato.

Chi è l’Estetista Cinica?

Cristina Fogazzi, in arte l’Estetista Cinica, è oggi una delle donne più influenti nel panorama imprenditoriale del beauty e della cura del corpo. I suoi prodotti sono studiati e creati con cura e attenzione, per questo le fan sostengono con forza questo brand al grido di: “Siamo fagiane e i prodotti dell’Estetista Cinica funzionano!“. La riprova della buona fattura dei suoi fanghi, maschere, creme e guaine è il fatturato della Cinica che continua a spiccare il volo. Ma non solo.

Già perché ciò che si ama di più è il modo di comunicare di Cristina sui social è coinvolgente, schietto e naturale. Questi sono i punti di forza dell’Estetista Cinica: è una donna come noi e non ha paura di farsi vedere struccata o con i rotolini che abbiamo tutte!