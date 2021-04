Apre un ristorante dedicato a Sophia Loren a Firenze. Il primo di una catena. Protagonista la pizza nel menù tipicamente italiano.

Apre il “Sophia Loren – Original italian food“, un ristorante tutto dedicato alla celeberrima attrice napoletana. L’inaugurazione è stata il 26 aprile a Firenze, il primo di una catena di locali che apriranno in Italia e all’estero.

Il progetto è nato con la collaborazione della Loren, che ha accettato di prestare il proprio nome a una catena di ristoranti che promuove la cucina italiana e ha il suo punto di forza nella pizza napoletana. Ecco cosa bisogna sapere.

Ristorante dedicato a Sophia Loren a Firenze

Nasce a Firenze il primo ristorante interamente dedicato a Sophia Loren, ma è solo il primo di una catena di locali che dovrebbero aprire in Italia e all’estero: a Napoli, naturalmente, poi a Milano, New York, Hong Kong, Shanghai e Dubai. La catena si chiama “Sophia Loren – Original italian food” e ha come obiettivo quello di proporre la cucina italiana, soprattutto all’estero, promossa dal mito della famosa diva.

Protagonista del menù è la pizza napoletana e non poteva essere diversamente. Una pizza stellata. Il menù delle pizze, infatti, sarà realizzato da Francesco Martucci, miglior pizzaiolo d’Italia 2020 con il locale “I Masanielli” a Caserta. Mentre la cucina porterà la firma dello chef Gennarino Esposito, star tv dei programmi di cucina già premiato con due stelle Michelin per il suo ristorante “Torre del Saracino” a Vico Equense, mentre i dolci saranno realizzati da Carmine di Donna, già alla guida della pasticceria del Torre di Saracino.

Il ristorante di Firenze

Il ristorante di Firenze è stato progettato dallo studio Redaelli e associati, in collaborazione con Costa Group, ed è formato da ampie vetrate che affacciano sul portico a doppio volume di via Brunelleschi. Il locale ha una superficie di oltre 1.500 mq disposta su 3 livelli, ha 270 coperti e 2 cucine professionali.

La società che ha promosso il progetto è la Dream Food, presieduta da Luciano Cimmino, imprenditore già alla guida del gruppo italiano Pianoforte Holding, a cui fanno capo i brand Yamamay e Carpisa.

Sophia Loren ha accettato con entusiasmo di aderire al progetto, come hanno fatto sapere gli ideatori. “Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non ho avuto dubbi perché questo ristorante racchiude in sé alcune delle cose che più amo: la cucina italiana, i momenti di convivialità ad essa legati e poi diversi dei miei personaggi sono in qualche modo legati alla cucina”. Sono state le parole dell’attrice.

