Festa della Mamma 2021: si corre con la StraWoman in tutto il mondo

In occasione della Festa della Mamma 2021 si corre o si cammina da sole, ma unite virtualmente in ogni parte del mondo con la StraWoman.

Vi state chiedendo cosa fare e come trascorrere la Festa della Mamma 2021? Le idee sul cosa fare sono svariate, ma per le mamme più sportive c’è un evento imperdibile: l’edizione speciale, Mother’s Day Edition, della StraWoman!

Si corre dunque! Tutte le mamme, ma anche tutte le donne che vogliono celebrare questa importantissima figura nella famiglia, potranno partecipare a questa gara nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19. Già, perché si corre da sole, ma in contemporanea in ogni parte del mondo. Un’idea niente male per celebrare la Festa della Mamma non vi pare?

Sapete che la data della Festa della Mamma è mobile e cambia ogni anno? Inoltre nel mondo si festeggia in giorni diversi da quello in Italia! Trovate tutto qui:

Festa della Mamma 2021: la corsa con StraWoman

Si corre o si cammina tutte insieme, l’8 e il 9 maggio 2021, in tutto il mondo per celebrare proprio la Festa della Mamma. La StraWoman virtual edition è uno degli eventi interessanti a cui prendere parte per trascorrere in modo divertente e salutare questa giornata. Potete infatti fare una bella passeggiata con la mamma, o una corsa insieme se è sportiva. E potete farlo indossando la maglietta ufficiale della StraWoman, iscrivendovi sul sito, oppure semplicemente per il gusto di farlo!

Quali sono le regole per partecipare?

L’appuntamento con la StraWoman è quindi per sabato 8 e domenica 9 maggio 2021 in contemporanea, ovunque nel mondo. Non ci sono regole, non c’è un orario di partenza o un percorso preciso da seguire. Ognuno potrà camminare o correre, quando vuole, come vuole e dove vuole!

il video dell’edizione 2019 della strawoman

Come si legge sul sito, infatti, non esistono limiti territoriali l’unico consiglio è indossare la t-shirt dell’evento ottenuta con l’iscrizione e taggarsi sui profili social ufficiali per essere poi inseriti nella classifica finale

Quanto costa iscriversi alla StraWoman per la Festa della Mamma 2021?

Per quanto riguarda la quota d’iscrizione, per chi si iscrive entro al 31/03 è di €. 10.00; dall’ 1/04 al 18/04 è di €. 13.00; dal 19/04 al 2/05 è di €. 15.00. A questa va aggiunta la cifra di €. 7.50 per le spedizioni sul territorio italiano e €. 23.50 per le spedizioni estere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da StraWoman “We Run The World” (@strawoman.it)

Ora sapete tutto per poter partecipare alla StraWoman e correre insieme in occasione della Festa della Mamma 2021.

(Fonte Immagini Adobestock)