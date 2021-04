Cantanti Primo Maggio 2021: annunciata la line up completa

By

Primo Maggio 2021, tutti i cantanti che parteciperanno al Concertone, che cambia la sua storica location. Da Colapesce e Di Martino a Chadia Rodriguez, passando per Noel Gallagher.

Finalmente è stato svelato l’elenco completo dei cantanti del concerto del Primo Maggio 2021 a Roma. L’evento si farà, esattamente come l’anno scorso, ma abbandonerà la location storica di Piazza San Giovanni a favore di una location molto più ampia la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Qui si esibiranno gli artisti sul palco del Concerto del Primo Maggio e, a oggi, sappiamo tutta la line up e i nomi dei cantanti che parteciperanno.

Se vuoi scoprire invece chi condurrà il Concerto del Primo Maggio trovi le ultime novità qui!

I cantanti che parteciperanno al Concerto del Primo Maggio 2021

Ecco tutti i cantanti annunciati che saliranno sul palco del Primo Maggio 2021 a Roma:

NOEL GALLAGHER

ALEX BRITTI & FLAVIO BOLTRO

APRÈS LA CLASSE & SUD SOUND SYSTEM

BALTHAZAR

EDOARDO BENNATO

BUGO

CHADIA RODRIGUEZ ft. FEDERICA CARTA

COLAPESCE DIMARTINO

COMA_COSE

ENRICO RUGGERI

ERMAL META

EXTRALISCIO

FABRIZIO MORO con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara

FASMA

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS & WILLIE PEYOTE

FEDEZ

FOLCAST

FRANCESCA MICHIELIN

FRANCESCO RENGA

GAIA

GHEMON

GIANNA NANNINI e CLAUDIO CAPÉO

GINEVRA

GIO EVAN

IL TRE

L’ORCHESTRACCIA

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

LP

MADAME

MARA SATTEI

MAX GAZZÈ & the Magical Mystery Band

MICHELE BRAVI

MODENA CITY RAMBLERS

MOTTA

NAYT

NOEMI

ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO con MAGHERITA VICARIO

PIERO PELÙ

THE ZEN CIRCUS

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

VASCO BRONDI

WRONGONYOU

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Pelù (@pieropelufficiale)

Stesso entusiasmo anche per gli Extraliscio che sul canale Instagram hanno dichiarato: “Abbiamo il piacere e l’onore di esibirci al concerto del Primo Maggio Live 🎶 Non vediamo l’ora di suonare dal vivo, in un’occasione così importante e significativa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Extraliscio #PunkDaBalera (@extraliscio)

Entusiasmo anche per Bugo che si è dichiarato felicissimo di questo grande appuntamento in arrivo. Insomma, il Concerto del Primo Maggio emoziona moltissimi cantanti perché si tratta di una delle prime occasioni di cantare e suonare nuovamente live.

L’importanza del Concertone

È iniziato come sempre il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi nell’ambito musicale, il Concertone del Primo Maggio 2021. Ogni anno migliaia di persone si accalcavano sotto al palco di Piazza San Giovanni e la loro voce si univa a quella dei loro cantanti preferiti. Nell’aria si respirava musica e spensieratezza, alternata a momenti di riflessione ovvia e dovuta legata al tema della festa dei lavoratori. Ma le canzoni restavano al centro. E così, in qualche modo, anche se molto più sottomesso e ovviamente virtuale, è stato il concerto del Primo Maggio dell’anno scorso.

uno spezzone del concertone del 2019

Ora, per il 2021, l’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio2 vede già aria di rinnovamento con i primi nomi dei cantanti.