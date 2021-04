State cercando un’altra idea regalo per la Festa della Mamma? Ecco cosa regalarle.

Torna l’Azalea della Ricerca per la Festa della Mamma 2021, l’iniziativa dell’AIRC – Associazione per la Ricerca sul Cancro.

L’azalea è un regalo classico e intramontabile per la Festa della Mamma, sempre gradito, e un’ottima soluzione per chi non ha nessuna idea e non ha molto tempo per trovare altre soluzioni.

Quest’anno tornano i mercatini in piazza dove acquistare i vasi di azalea, dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia. Rimane anche per quest’anno la possibilità di acquistarla online su Amazon e farsela consegnare direttamente a casa.

Leggi anche le nostre altre proposte di idee regalo:

Azalea per la Festa della Mamma dell’Airc anche su Amazon

Torna nelle piazze di tutta Italia l’Azalea della Ricerca per la Festa della Mamma 2021, l’iniziativa dell’AIRC – Associazione per la Ricerca sul Cancro che vuole rendere omaggio a tutte le mamme e allo stesso tempo raccogliere fondi indispensabili per finanziare la ricerca scientifica contro un male terribile.

Donando un vaso di azalea alle nostre mamme, faremo non solo un regalo gradito ma daremo un contributo importante alla lotta contro il cancro.

Chi non ha tempo o non può uscire di casa può ordinarla online su Amazon e riceverla direttamente a casa. Per averla in tempo per la Festa della Mamma, che è la seconda domenica di maggio (il 9), si consiglia di ordinarla entro il 1° maggio.

Invece, in piazza l’azalea potrà essere acquistata domenica 9 maggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fondazione AIRC (@airc.it)

Tutte le informazioni dettagliate sull’iniziativa e l’elenco delle piazze dove acquistarla si trovano sul sito lafestadellamamma.it.

L’Azalea della Ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e ormai una vera e propria tradizione, inaugurata con la prima edizione del 1985. Il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale.

“È bello rifiorire” è lo slogan dell’edizione 2021 dell’Azalea della Ricerca. Un invito a uno sguardo positivo verso il futuro, in questo difficile anno di pandemia.