Le idee regalo Festa della Mamma 2021: le proposte economiche su Amazon e non.

È arrivato il momento di pesare al regalo per a Festa della Mamma, la ricorrenza più sentita, tra le feste civili.

Come sappiamo, in Italia le mamme si festeggiano la seconda domenica di maggio. Una data comune a molti altri Paesi del mondo, mentre in altri si è già festeggiato.

I bambini, a casa o a scuola, preparano i loro lavoretti fatti a mano, come bigliettini, pupazzetti e decorazioni per far felici le loro mamme.

La caccia al regalo più bello coinvolge tutti. Se fiori e cioccolatini sono sempre graditi dalle mamme, ogni tanto si prova a prendere qualcosa diverso dal solito. L’offerta, comunque, è davvero molto ampia e non mancano le idee regalo economiche, per sorprendere senza svenarsi. Qui ve ne proponiamo alcune.

Regalo Festa della Mamma 2021: le idee economiche

Se non sapete ancora cosa regalare per la Festa della Mamma, vi suggeriamo qui alcune idee regalo molto carine ed economiche. Per fare un figurone senza spendere troppo. Non c’è bisogno, infatti, di svenarsi per donare alla mamma un oggetto che conserverà a lungo o un omaggio che le lascerà un bellissimo ricordo.

Quello che conta è che il regalo sia fatto con il cuore, che sia fatto con sensibilità e attenzione. Meglio un oggetto semplice ma cercato, scelto in base alla personalità e alle preferenze della mamma piuttosto che uno costoso ma preso di fretta e tanto per farlo.

Fiori e piante sono un classico. Non si sbaglia mai e per fare un regalo non banale si può scegliere una composizione originale, un mazzo di fiori abbinati i modo insolito. Un vaso con più piantine. Dal fiorista si troveranno tante proposte per diverse fasce di prezzo. Oppure si può andare al vivaio, dove le piante all’ingrosso costano meno e preparare da soli una composizione originale.

Cioccolatini e dolci. Anche questa è una proposta molto comune ma se fatta con attenzione, scegliendo il tipo di dolce o cioccolato particolare sarà un regalo nuovo. Inoltre, dolci e cioccolatini si trovano in tantissime fasce di prezzo, spesso accompagnati da un pupazzetto, con proposte varie ed economiche. Nei mercatini, poi, si trovano prodotti artigianali ed economici.

Libro. Un libro è un regalo che resta per sempre e molto economico. Ne trovate tanti a diversi prezzi. Per spendere poco è sufficiente acquistare un romanzo, una biografia, una raccolta di racconti o poesie nel formato tascabile o econmico.

Porta oggetti. Un porta oggetti o un portagioie è un oggetto personale che al tempo stesso è sua utile che decorativo. Completa l’arredamento di una stanza o di una camera. Aiuta a tenere in ordine e a non perdere i piccoli oggetti. Se ne trovano tantissimi di tanti tipi e fasce di prezzo. Nei mercatini dell’artigianato o dell’usato potete acquistare a poco prezzo un portagioie unico.

Accessori vintage. Borse, portafogli, sciarpe, foulard e cappelli possono essere acquistati a prezzo davvero irrisorio nei mercatini vintage. Se si tratta di pezzi originali, tenuti in buono stato potete fare un figurone. Purché la vostra mamma ami il genere dell’usato.

Ceramiche e porcellane. Sebbene solo a sentirle nominare, si pensi subito a fasce di prezzo elevate, ceramiche e porcellane per l’uso quotidiano o per abbellire la casa possono essere economiche. È sufficiente cercare per mercati e mercatini, dove sono venduti oggetti vintage o l’artigianato locale che abbatte i costi della distribuzione. Potete acquistare a prezzo conveniente vasi per i fiori, portacenere, scodelle, vassoi o piatti di portata e perfino servizi da tavola.

Regali economici su Amazon

Se, invece, non avete molto tempo di girare per mercati e mercatini, una soluzione è cercare il regalo economico sul web. Gli store online hanno un’offerta davvero incredibile di prodotti di ogni genere, anche a prezzi scontati. Naturalmente, è Amazon il sito di e-commerce più utilizzato e uno di quelli con l’offerta più ampia. Qui potete veramente acquistare di tutto.

Oltre ai classici acquisti di cd musicali, dvd di film o cofanetti di serie tv, trovate una infinità di idee regalo. Su Amazon si trovano capi di abbigliamento e accessori scontati, bigiotteria, prodotti di bellezza e per la cura del copro. Consigliati sono anche gli attrezzi e accessori per fare sport, dai tappetini ai pesi agli elastici. Potete acquistare anche attrezzi per il giardinaggio o dispositivi elettronici, come tablet e smartphone a prezzi molto convenienti se prendete quelli usati. Infine, se non vi viene in mente nessuna idea potete prendere un buono per la vostra mamma.