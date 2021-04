Come vedere in diretta la Notte degli Oscar 2021. Il live di Sky, il tifo per Laura Pausini e il canale tematico dedicato alla kermesse.

Sia chiaro, non possiamo veramente volare a Los Angeles per seguire la Notte degli Oscar 2021, ma possiamo seguire l’evento da casa, in televisione, con tanto di popcorn e copertina sul divano! Già, perché per seguire questo appuntamento così atteso nel mondo del cinema, verrà realizzato da Sky un canale tematico chiamato appunto Sky Cinema Oscar che, il 25 e il 26 aprile trasmetterà la cerimonia di consegna delle famigerate statuette in diretta.

Dove vedere in diretta la Notte Degli Oscar 2021

La 93esima edizione della Notte Degli Oscar 2021 verrà trasmessa quindi in diretta dalle 00:15 su::

Sky Cinema Oscar

Sky Uno

TV8 (in chiaro)

A commentare le premiazioni ci sarà Francesco Castelnuovo insieme a Gianni Canova e Denise Negri. Tanti anche gli ospiti che si susseguiranno in questa lunga nottata come Lillo, l’attrice Michela Andreozzi e Anna Foglietta. Ovviamente il tifo per Laura Pausini, candidata agli Oscar per la miglior colonna sonora, sarà alle stelle.

Le nomination agli oscar 2021

Il dietro le quinte e le interviste con Oscars After Dark

Subito dopo la messa in onda della Notte degli Oscar i cinefili potranno continuare questo viaggio nel mondo del cinema con Oscars After Dark 2021 in diretta dalla Union Station di Los Angeles. I telespettatori verranno catapultati nel dietro le quinte della cerimonia con tutte le interviste fatte a caldo ai vari vincitori.

Come vedere in replica la cerimonia di consegna degli Oscar

Per chi, chiaramente, non riuscisse a seguire tutta la notte degli Oscar 2021 in diretta niente panico. La replica si potrà vedere integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar dalle 12:15. Oltre a questo, per un riassunto rapido dei momenti salienti, alla sera verrà trasmesso “Il Meglio della Notte degli Oscar 2021” su Sky Uno, Sky Cinema Oscar e in seconda serata in chiaro su TV8.

Insomma, non potremo volare negli USA per goderci dal vivo questo spettacolo, ma allo stesso tempo grazie a Sky la Notte Degli Oscar 2021 approda a casa nostra per regalarci tutte le emozioni del cinema in diretta.