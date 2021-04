Oggi in tv, programmi e anticipazioni: Kilimangiaro ultima puntata

I programmi tv di oggi 25 aprile. Cosa vedere in tv oggi pomeriggio e stasera

Oggi in tv spazio alla memoria nel giorno del 76esimo anniversario della Liberazione. Ma oltre alle celebrazioni, come ogni domenica ci sono gli appuntamenti fissi, come quello con il Kilimangiaro di Rai Tre.

Festa di Liberazione oggi 25 aprile da trascorrere seguendo online le celebrazioni o andando a portare un fiore ad una via dedicata ad un partigiano, l’iniziativa, dell’Anpi, all’aperto vista la giornata dal clima estivo e davanti alla tv seguendo i tanti appuntamenti di oggi.

Oggi in tv è l’ultima puntata di uno dei programmi più amati da noi viaggiatori, Kilimangiaro, condotto da Camila Raznovich sui Rai Tre. Un arriverderci che sembra arrivare puntuale proprio ora che le riaperture fanno intravedere un futuro per il turismo e gli spostamenti. Le anticipazioni sulla puntata di oggi del Kilimangiaro rivelano che si parlerà molto dei viaggi da fare. Decisamente di buon auspicio.

Programmi di oggi: 25 aprile

La programmazione di oggi pomeriggio e di stasera sui principali canali.

RAI UNO: dalle 14.00 Domenica In con Mara Venier. Ospiti vari fra cui il ministro Speranza e Piera Maggio mamma di Denise Pipitone. Alle 21.25 La Compagnia del Cigno 2, serie tv con Alessio Boni

RAI DUE: Alle 17 A tutta Rete. Pomeriggio sportivo sulla seconda rete. Alle 21.00 The Rookie serie tv poliziesca.

RAI TRE: Alle 16.30 Kilimangiaro con Camila Raznovich. Alle 20 Che Tempo che Fa con Fabio Fazio

RETE QUATTRO: Alle 14.15 Mussolini gli Ultimi giorni. E alle 15.30 La Ciociara, film con Sofia Loren. Alle 21.25 Il miglio verde film con Tom Hanks

CANALE 5: alle 14.50 Domenica Live con Barbara d’Urso. Alle 21.20 il quiz di intrattenimento Avanti un altro con Paolo Bonolis.

ITALIA 1: Alle 15.25 Magnum PI, poi a seguire Lethal Weapon. Alle 21.20 Bumblebee film fantastico.

LA 7: alle 15.10 Casa mia..casa mia. Alle 17.00 Lie to me. Alle 20.35 Non è l’Arena con Massimo Giletti.

LA 7 D: alle 14.40 Josephine serie tv. alle 21.30 Grey’s Anatomy.

CANALE 8: Alle 15.15 Italia’s Got Talent. Alle 21.00 4 Hotel con Bruno Barbieri.

NOVE: alle 15.00 Innocenti Bugie. Alle 21.25 Super nanny.

RAI PREMIUM: alle 16.00 Batman. Alle 21.20 Alone film thriller

RAI 5: alle 14.50 Vita da Orsi, documentario. Alle 21.15 Risvegli, documentario

RAI MOVIE: alle 15.45 via dalla pazza folla. Alle 21.10 Miracolo a Sant’Anna, film guerra.

Anticipazioni Kilimangiaro 25 aprile

Alle 16.30 Camila Raznovich accoglierà per l’ultima volta in questa stagione i telespettatori. Oggi 25 aprile va infatti in onda l’ultima puntata del Kilimangiaro il programma di Rai Tre che racconta di viaggi, mostra documentari e ci porta in giro per il mondo. In un anno in cui viaggiare è quasi impossibile i video del Kilimangiaro sono stati una boccata d’ossigeno.

Nelle scorse puntate com’è ogni anno è stato eletto il Borgo dei Borghi 2021, lo scettro è andato a Tropea in Calabria, in quella scorsa è stata fatta la classifica dei posti spettacolo della natura con in lizza: le Cascate Vittoria, le bolle di ghiaccio del Lago Abraham, la spiaggia di Mosquito Bay con le sue incredibili bioluminescenze e la foresta di Zhangjiajie in Cina.

Per quest’ultima puntata Camila Raznovich ha promesso molte soprese, molti documentari di viaggio – con quelli più apprezzati dagli spettatori – e grande interazione sui social. Fra gli ospiti della trasmissione ritroviamo il geologo Mario Tozzi, l’astrofisico Luca Perri. il linguista Giuseppe Antonelli e l’alpinista Hervè Barmasse. Inoltre fra gli ospiti annunciati ci sarà Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.