È di una collina in Nuova Zelanda il luogo con il nome più lungo del mondo. Primato da Guinness. Cosa bisogna sapere.

Con il suo nome da 85 caratteri, assolutamente impronunciabile, qualche anno fa ha battuto il record di luogo con il nome più lungo del mondo. Si tratta di una collina che si trova in Nuova Zelanda e il suo nome è in lingua maori.

La storia del luogo con il nome più lungo del mondo, da Guinness dei primati.

Il uogo con il nome più lungo del mondo è in Nuova Zelanda

Vicoli più stretti, strade più corte, ponti più lunghi, Paesi più piccoli e montagne più alte. La geografia è costellata dai record e dalla corsa delle località ad aggiudicarsi il primato, soprattutto a fini turistici.

Per anni un paesino del Galles ha mantenuto il primato di luogo con il nome più lungo del mondo. Si tratta di Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Un piccolo villaggio del Galles, situato sull’isola di Anglesey, a cui gli abitanti decisero di dare nel 1860 un nome lunghissimo, di 58 lettere. Una decisione presa per lo sfizio di avere “il nome più lungo di una stazione ferroviaria in Gran Bretagna” e per attirare attenzioni sulla piccola località. Il nome originario, decisamente molto più semplice, era Llanfair Pwllgwyngyll.

Non si conoscono altri paesi o villaggi che abbiano un nome con così tanti caratteri, ma quello del villaggio gallese non è nemmeno il toponimo geografico con la lunghezza record del nome. Il record, infatti, è di una collina che si trova in Nuova Zelanda.

Si tratta di Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. Un nome impronunciabile, lungo ben 85 lettere e in lingua maori, di una collina alta 305 metri che per abbreviazione è chiamata Taumata.

La collina si trova vicino alla cittadina di Porangahau, affacciata sulla Baia di Hawke, sulla costa orientale dell’Isola Nord della Nuova Zelanda.

Questo luogo che sarebbe stato insignificante, una piccola e ordinaria collina senza alcuna caratteristica particolare, è diventato famosissimo grazie al suo lunghissimo nome.

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu significa in lingua maori “la collina su cui Tamatea, il capo di grande statura fisica e fama, ha suonato sul suo flauto un lamento in memoria di suo fratello”. Un’altra traduzione è: “Il luogo in cui Tamatea, l’uomo dalle grandi ginocchia, che discese, scalò e ingoiò montagne, conosciuto come divoratore di terre, suonò il suo flauto per il suo amato [fratello]”.

Secondo la cultura maori questo luogo fu teatro di una battaglia combattuta contro il popolo Ngati Hine. Il gigante Tamatea perse il fratello nella battaglia e ne rimase così addolorato da recarsi ogni mattina sulla collina per suonare il koauau in suo ricordo.

Con la pronuncia: Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipukapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu, il nome è allungato a 92 lettere ed è entrato nel Guinness dei primati, scalzando il villaggio gallese dal primo posto per il nome più lungo del mondo. Secondo gli abitanti del villaggio, il nome del toponimo neozelandese è stato allungato di proposito per conquistare il record del mondo. Lo stesso, però, si dice anche per il villaggio gallese.

Sta di fatto che per noi, osservatori curiosi, questa gara tra luoghi dal nome più lungo del mondo è una cosa molto divertente.

Se non riuscite a pronunciare Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu niente paura, esiste la versione abbreviata e decisamente più semplice di Taumata.

