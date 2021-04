Alla scoperta delle isole della Grecia per le vacanze dei giovani. Le mete ideali.

Si avvicinano le vacanze estive ed è bene affrettarsi a prenotare i viaggi e soggiorni, perché la voglia di viaggiare è tanta che offerte e pacchetti stanno andando a ruba e le strutture ricettive in molte destinazioni sono già piene.

Un viaggio in Grecia è un’esperienza straordinaria che tutti prima o poi vogliono fare, o dovrebbero fare. Il Paese offre scorci meravigliosi, dal mare alle montagne. Luoghi di storia antichissima e di mistero, paesaggi naturali mozzafiato. Soprattutto, la Grecia è famosa per le sue isole, sono circa 1.500, disseminate tra il Mar Egeo e lo Ionio. Veri e propri paradisi naturali dove l’intervento degli uomini è avvenuto in armonia con la natura, tra casette arrampicate sulla roccia, fortezze medievali, chiesette ortodosse, bastioni e porticcioli.

Panorami stupendi che vi abbiamo già mostrato nelle nostre guide alle famose Isole Cicladi, ma anche alle isole meno turistiche e più originali. Qui, invece, vogliamo segnalarvi le isole della Grecia più adatte alle vacanze dei giovani. Ecco dove andare.

Leggi anche –> Grecia, isole covid free: dove andare per l’estate 2021

Le isole della Grecia per le vacanze dei giovani

Ecco le isole della Grecia perfette per le vacanze dei giovani. Luoghi con spiagge bellissime, animate da feste, bar e dj set, discoteche e club per una vita notturna scatenata. Per una vacanza all’insegna del divertimento, anche con possibilità di praticare sport e fare escursioni. Strutture ricettive, locali ed eventi subiranno le modifiche necessarie per l’adeguamento ai protocolli anti-Covid.

Mykonos

L’isola di Mykonos è una delle capitali del divertimento estivo del Mediterraneo. Da sempre località tollerante e trasgressiva è diventata con il tempo anche una meta di vacanze raffinate e alla moda. Tante sono le occasioni di divertimento nei locali del centro abitato e in quelli affacciati sulle spiagge. Da non perdere l’aperitivo alla Piccola Venezia, nel centro di Chora, e le feste in spiaggia a Paradise e Super Paradise Beach, dove ballare scatenati dal tramonto all’alba.

Santorini

Più chic ed elegante di Mykonos e meta di un turismo più adulto, non si può tuttavia non citare la splendida Santorini. L’isola forse più bella delle Cicladi offre spiagge incredibili, dl grigio al rosso, e uno dei paesaggi urbani più belli di tutta la Grecia, quello del centro abitato di Oia, che con le sue casette bianche e azzurre si sporge dalla roccia a picco sul mare. Paesaggi favolosi e romantici che favoriscono lo sbocciare di storie d’amore. A Santorini, poi, c’è l’aeroporto internazionale, collegato con tutta Europa, e vicinissimo il porto dal quale imbarcarsi con gli aliscafi per raggiungere le vicine isole delle Cicladi prive di aeroporto, come Ios.

Ios

Ed eccoci a Ios, un’altra bellissima isola delle Cicladi e meta molto amata dai giovani. Ricca di spiagge e scorci bellissimi, Ios è piena di locali notturni dove fare le ore piccole. Non per niente è soprannominata l’Isola delle Feste, ma un altro soprannome altrettanto popolare è quello di Isola dell’Amore. Dunque sapete già cosa trovare qui. La spiaggia più famosa e vicina al capoluogo è quella di Mylopotas, dove si organizzano molte feste.

Kos

Un’altra isola greca bellissima e perfetta per il divertimento dei giovani è Kos (Coo in italiano). Sorge nell’arcipelago del Dodecaneso, davanti alle coste della Turchia. È facilmente raggiungibile grazie ai numerosi voli low cost che partono dai principali aeroporti europei. Kos offre spiagge bellissime e vivace vita notturna. Caratteristiche che la rendono perfetta anche per il viaggio di maturità.

Zante

Spostandoci sull’arcipelago delle Isole Ionie, la meta perfetta per una vacanza giovane è la stupenda isola di Zante. Luogo ricco di storia e cultura, Zante (o Zacinto, Zakinthos) è stata la patria natale del poeta Ugo Foscolo. La sua storia è profondamente legata a quella della Repubblica di Venezia, di cui purtroppo sono rimaste poche tracce per colpa del devastante terremoto del 1953. Zante ha un grazioso omonimo capoluogo, con diversi locali notturni e soprattutto baie e spiagge bellissime, di cui la più famosa è la Spiaggia del Relitto, dove i più coraggiosi possono lanciarsi nel base jumping o con il parapendio.

Corfù

Rimanendo nello Ionio, un’altra isola bellissima e imperdibile è quella di Corfù. Qui troviamo importanti testimonianza dell’antico dominio veneziano, nella stupenda fortezza del capoluogo e nel suo centro storico, dove i affollano numerosi locali alla moda per la vita notturna. Con i suoi portici e la passeggiata del Liston, la città di Corfù sembra una città continentale europea. Oltre ad una vita notturna animata, l’isola offre tante spiagge meravigliose e imperdibili. Su tutte quella di Paleokastrista. Corfù è facilmente raggiungibile con i voli low cost e i traghetti diretti dai porti di Ancona e Bari.

Creta

Non potevamo non menzionare l’isola di Creta, una delle più importanti della Grecia e dell’intero Mediterraneo. Creta è molto grande e offre tanti tipi di turismo, da quello classico balneare, a quello storico-culturale, con i suoi importantissimi siti archeologici, a quello escursionistico grazie alle sue bellissime montagne. La vita mondana e notturna si concentra nelle principali località turistiche della costa settentrionale, come il capoluogo Iraklio, ma soprattutto le vicine località di Hersonissos e Malia, con una vivacissima vita notturna e piene di giovani in estate.

Rodi

Concludiamo questa rassegna con la bellissima di Rodi, nell’arcipelago del Dodecaneso. Anche Rodi offre spiagge bellissime, panorami magnifici e tanta storia e cultura. Non mancano i locali per il divertimento e i bar aperti di continuo, dedicati soprattutto ai giovani del Nord Europa, che qui arrivano in massa. Tanti i locali notturni. Tra le mete di viaggio preferire c’è la città di Lindos, grazie alle bellissime spiagge e ai numerosi locali.

Leggi anche –> Vacanze in Grecia: cos’è il PLF necessario prima di partire e dove trovarlo

VIDEO: Isole della Grecia, Zante, Spiaggia del Relitto