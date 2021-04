Fedez e Chiara Ferragni dove vanno in vacanza e quanto spendono

Le mete scelte da Fedez e Chiara Ferragni per le loro vacanze. Dove sono andati e le destinazioni per l’estate 2021

Difficilmente li vedrete andare in giro con lo zaino in spalla, con la tenda da montare o in fila per una piazzola in un campeggio. Fedez e Chiara Ferragni quando vanno in vacanza scelgono sempre il super lusso. D’altronde difficile lasciare l’attico di Citylife per una sistemazione meno comoda e bella.

Quindi dove vanno in vacanza Fedez e Chiara Ferragni? Negli ultimi anni sono andati sempre in vacanza affittando delle super ville: niente hotel, ma la privacy di una casa tutta per loro.

Le mete scelte nelle ultime estati della coppia super glamour sono le più hot d’Europa e sono aperte le indiscrezioni su dove andranno Fedez e Chiara Ferragni in vacanza per l’estate 2021. Ci sono albergatori che giurano che li avranno loro ospiti nei prossimi mesi (ma soprattutto ci sperano) e agenti immobiliari che sperano nell’affare.

Dove vanno in vacanza Fedez e Chiara Ferragni e quanto spendono

Fedez e Chiara Ferragni viaggiano molto sia in Italia sia in Europa. Inviti, lavori, presentazioni oppure semplice voglia di staccare un po’. Di motivi ce ne sono per muoversi e i soldi per farlo certo non mancano. In questi ultimi anni i Ferragnez hanno viaggiato per la Penisola e sono andati nelle destinazioni più famose d’Europa staccando ogni volta assegni da migliaia di euro.

Eccezioni extra europee il loro viaggio di nozze in Polinesia Francese che secondo alcune indiscrezioni sarebbe costato circa 20 mila euro al giorno o la vacanza-lavoro in Giappone nel 2019.

Le ultime vacanze separate della coppia più social risalgono al 2017 quando Chiara Ferragni andò in vacanza a Santorini con la mamma e le sorelle e Fedez andò invece per qualche giorno Dubai. I due ancora non erano sposati e si fecero poi vedere insieme in una vacanza a Barcellona dove affittarono anche uno yacht.

Nel 2018 i Ferragnez si sposano: vacanze e conti da 100 mila euro a notte

Nel 2018 Fedez e Chiara Ferragni si sposano in Sicilia il 1 settembre. Cerimonia da sogno a La Dimora della Balze a Noto e poi viaggio da sogno nel paradiso della Polinesia.

Ma loro estate era iniziata sul Lago di Como: un weekend trascorso con le rispettive famiglie in un hotel di lusso a Tremezzo, Villa Sola Cabiati, dimora storica del 1770. Direte oh finalmente vanno in hotel! Non proprio la coppia ha affittato l’intera proprietà: villa, giardino e piscina e ovviamente tutti i servizi dalla lavanderia allo chef. Prezzo? Si parla di 90 mila euro al giorno.

Sempre in questa estate i Ferragnez si concedono anche una vacanza a Ibiza. Volo con jet privato, villa di super lusso con piscina e vista panoramica.

Vacanze Fedez e Chiara nel 2019: dall’Umbria a Tokyo

Nel 2019 la lunga estate dei Ferragnez inizia con la Sicilia, dove tornano ad un anno dal matrimonio per un tour; poi vacanza in Umbria nello splendido Castello di Procopio e poi la famigliola con il piccolo Leone tornano alle Baleari e questa volta oltre alla residenza di extra lusso scelgono anche di affittare uno yacht e di girare le isole facendo tappa anche a Formentera. E come se non bastasse anche una vacanza di lavoro a Tokyo per un progetto della Ferragni con Amazon Prime.

Nel 2020 la coppia social sceglie l’Italia

Nel 2020 l’estate della pandemia Fedez e Chiara Ferragni scelgono l’Italia. Liguria, Puglia e poi un mese in Sardegna in Gallura. Una villa da sogno a San Teodoro, sopra la spiaggia di Lu Impostu, 800 metri quadri, immenso giardino vista mare e piscina olimpionica. Costo? 1200 euro a notte.

Fedez e Chiara Ferragni: dove andranno per l’estate 2021

Le vacanze dei Ferragnez durano diversi mesi e riguardano molte destinazioni. Ancora non sono trapelate ufficialità su dove andrà la coppia più social d’Italia, ma qualche rumors e indiscrezione c’è. Si ipotizza che una delle mete scelte per l’estate 2021 sia la Grecia.

La coppia prenderà in affitto una villa in una delle isole della Cicladi e noleggeranno anche uno yacht per andare alla scoperta delle isolette vicine. Altra destinazione calda per ques’estate 2021 sembra essere nuovamente la Sardegna. In Italia si attende un loro weekend in una residenza storica nel Chianti, e c’è chi rumoreggi anche di un ritorno in Spagna, nuovamente ad Ibiza.