Novità sui voli Ryanair per l’estate 2021: in arrivo nuove rotte dalla Puglia per le località di vacanza.

Si moltiplica l’offerta di voli low cost in vista dell’estate. Le compagnie aeree credono fortemente nella ripresa dei viaggi per turismo per la stagione tradizionalmente dedicata alle vacanze. C’è fiducia nella campagna vaccinale e nel desiderio di tornare a viaggiare delle persone.

Vi abbiamo già segnalato le aperture di nuove rotte e l’aumento dei collegamenti per la stagione estiva da parte di diversi vettori. Mentre gli aeroporti di Milano Linate e Olbia si preparano ad accogliere nuove compagnie e nuovi voli.

Un’offerta che cresce ancora, con l’annuncio di Ryanair di nuovi collegamenti dalla Puglia verso le mete di vacanza. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli Ryanair per l’estate 2021: nuove rotte dalla Puglia

Continuano ad aumentare le nuove rotte dei voli low cost per l’estate. Ryanair è l’ultima di tante compagnie aree che si stanno organizzando per l’estate, in vista della ripresa, si spera, dei viaggi per turismo.

Già lo scorso marzo Ryanair aveva già annunciato il lancio di nuove rotte in Italia, verso città europee e classiche mete di vacanza come Ibiza, Minorca, Santorini e Zante, per citarne alcune.

Ora, l’offerta della low cost irlandese si arricchisce ulteriormente con l’annuncio di nuove rotte che collegheranno gli aeroporti della Puglia con le mete di vacanza in Grecia, Bulgaria e Malta.

Si tratta di 7 nuove rotte che saranno attive da luglio e partiranno dagli aeroporti di Bari e Brindisi. L’offerta di voli Ryanair in Puglia per l’estate 2021 crescerà fino a 68 destinazioni per più di 314 voli alla settimana.

I nuovi collegamenti per l’estate

Le nuove rotte attivate da Ryanair in Puglia per la prossima estate sono:

da Bari per Chania (Creta), Kos, Santorini, Sofia e Zante;

per Chania (Creta), Kos, Santorini, Sofia e Zante; da Brindisi per Malta e Rodi.

I pugliesi e non solo avranno così nuove occasioni per partire per le vacanze, anche con sconti importanti. I nuovi voli, infatti, sono già in vendita sul sito web ufficiale di Ryanair a partire da 19,99 euro (a tratta). Le tariffe scontate, anche se a scadenza, sono comunque sempre disponibili sul sito della compagnia.

Le nuove rotte saranno attive fino alla fine di ottobre, dunque per tutto il periodo che rientra nella stagione estiva del trasporto aereo.

Ricordiamo anche che i voli di Ryanair possono essere prenotati con l’offerta Cambio Volo Zero che consente di cambiare la prenotazione e spostare il viaggio senza pagare penali o supplementi, fino al 31 ottobre 2021. Solo l‘eventuale differenza tra vecchio e nuovo volo sarà da pagare se quest’ultimo dovesse costare di più. L’offerta consente due cambi gratuiti, in caso di cambio di programma.

