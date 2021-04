I programmi di stasera in tv. Su Sky e Now debutta la serie tv di Niccolò Ammaniti, Anna. I luoghi e le location dov’è stata girata

Torna in tv Niccolò Ammaniti, premio Strega nel 2007 per Come Dio Comanda, con una nuova serie ‘Anna’ da stasera in tv su Sky e poi su Now. C’è molto attesa per questo nuovo progetto che ha attirato l’attenzione per, ovviamente, la sopraffina penna che l’ha scritto, per i luoghi in cui è stata girata la fiction e per il tema quanto mai contemporaneo e da brividi: Anna racconta infatti di una tremenda pandemia.

Stasera 23 aprile in tv oltre ai luoghi di Anna, per chi ama viaggiare c’è Freedom su Italia 1. Giacobbo in questa puntata ci porterà a vedere monumenti e luoghi d’Italia.

Programmi stasera in tv

I programmi sui canali del Digitale terrestre da vedere stasera in tv oggi venerdì 23 aprile

RAI UNO: Top Dieci (gioco con Carlo Conti) ore 21.25

RAI DUE: NCIS (serie tv) ore 21.20

RAI TRE: Lo Spietato (film drammatico) ore 21.20

RETE 4: Quarto Grado (attualità) ore 21.20

CANALE 5: Felicissima Sera (Show con Pio e Amedeo) ore 21.25

ITALIA 1: Freedom Oltre il Confine (documentari) ore 21.20

LA 7: Propaganda Live (attualità) ore 21.15

LA 7 D: Josephine (serie tv)

MEDIASET 20: Tekken (film azione) ore 21.05

CINE 34: La moglie in vacanza (film commedia) ore 21.20

RAI MOVIE: La verità negata (film thriller) ore 21.10

PARAMOUNT: Traffic (film thriller) ore 21.10

IRIS: Assissins (film azione) ore 21.00

TV8: I predatori dell’Arca Perduta (film azione) ore 21.30

NOVE: Fratelli di Crozza (attualità) ore 21.25

RAI PREMIUM: Il sindaco pescatore (fiction) ore 21.15

Anna di Ammaniti i luoghi della serie

Su Sky andrà in onda la serie tv Anna nata dalla penna di Niccolò Ammaniti. E’ il secondo progetto che lo scrittore crea per la tv dopo Miracoli.

Anna racconta le vicende di una ragazzina la cui esistenza è sconvolta dall’arrivo di un virus, detto la Rossa, che uccide tutti gli adulti mentre i bambini ne sono immuni. Anna intraprenderà un viaggio con il suo fratellino, un cane e un altro compagno, tra la Sicilia distrutta. Per arrivare fino allo Stretto di Messina e provare a vedere cosa succede nel continente.

Anna è stata girata quasi totalmente in Sicilia. Alcune scene sono state girate in Toscana nel borgo. Per il resto i luoghi della serie sono stati: Bagheria con le sue splendide ville, Salemi uno dei borghi più belli d’Italia, Gibellina, paese distrutto dal terremoto del Belice.

Anticipazioni Freedom stasera 23 aprile: argomenti

Su Italia 1 va in onda Freedom il programma condotto da Roberto Giacobbo che ci guida alla scoperta dei misteri e delle leggende.

La puntata di venerdì 23 aprile sarà uno speciale dal titolo ‘Italia Speciale’ le telecamere di Italia 1 ci porteranno in Toscana, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Puglia e Sardegna. Il meglio di Freedom in un album che raccoglie i misteri d’Italia, i luoghi più suggestivi e segreti del nostro Paese.