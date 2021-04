Campi di tulipani in Italia: dove andare per la fioritura 2021

Curiosi di assistere alla fioritura dei tulipani? Ecco dove andare per immergervi nei campi di tulipani italiani nel 2021

La primavera è la stagione dei colori e dei fiori e, nonostante il periodo storico che stiamo vivendo, anche nel 2021 è possibile in Italia ammirare la fioritura dei tulipani. Ma dove possiamo trovare i campi di tulipani in Italia?

In Italia a dispetto di quanto si possa pensare esistono numerosi campi di tulipani dove è possibile passare una mattinata o un pomeriggio immersi nei colori e nella bellezza di questi fiori meravigliosi. Ville, giardini e parchi dove prendere e portare via i fiori, i cosiddetti campi ‘pick up’. Ci sono molti campi dove in questo periodo poter ammirare la fioritura 2021.

Vedere la fioritura dei tulipani non è più, dunque lusso esclusivo dell’Olanda, paese famoso per questa tipologia di fiori e che negli anni ha visto gruppi cospicui di turisti recarsi lì durante la stagione primaverile soprattutto al meraviglioso parco Keukenhof.

Leggi anche -> Le fioriture più belle da vedere in Europa <<

I campi di tulipani in Italia per la fioritura 2021

Nonostante la pandemia in corso e le numerose restrizioni del governo, la primavera è arrivata lo stesso ed è possibile visitare questi campi di tulipani all’aria aperta, che possono rappresentare per molti un simbolo di rinascita soprattutto dopo il periodo difficile che tutti abbiamo vissuto.

Di seguito vi suggeriamo i migliori campi di tulipani che sono aperti in tutta sicurezza per la fioritura del 2021, dove poter ammirare questo fantastico fenomeno naturale.

Tulipani Italiani, Arese

Tulipark, Bologna

Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul Mincio

Villa Taranto, Pallanza

Tulipani in Sardegna, Oristano

Tulipani a Ponte Mensola, Toscana

Bardolino, Lombardia

Tulipark, Roma

Tulipani Italiani ad Arese, il primo campo “pick-up” d’Italia

Se vi trovate a Milano o provincia potete recarvi ad Arese, presso il meraviglioso parco Tulipani Italiani, dove non solo si potrà ammirare la fioritura dei tulipani ma anche raccoglierli.

Ideato da Edward Koeman, olandese trapiantato in Italia, il parco è tornato ad accogliere i visitatori lo scorso 28 marzo, nonostante la Lombardia fosse ancora in zona rossa. I bulbi piantati ogni anno in questo sito sono circa 600 mila e le varietà di tulipani oltre 400.

Riaprendo in totale sicurezza, l’organizzazione del sito ha permesso a molte persone di godere della fioritura primaverile dei tulipani, passeggiando in campi meravigliosi e, se si vuole, raccogliere qualche fiore da portare a casa.

Tulipark a Bologna, oltre 100 varietà di tulipani da ammirare

Alle porte di Bologna il 2 aprile ha aperto il Tulipark, un altro campo di tulipani italiano “pick-up” dove i visitatori possono raccogliere i colorati tulipani e pagare solo il prezzo del proprio bouquet.

Ispirato ai campi olandesi, lungo 6 ettari, il campo di tulipani di Bologna ogni anno ospita più di cento specie da guardare e tra le quali perdersi, dando così il benvenuto alla stagione della primavera. Per rispettare le regole di sicurezza anti Covid-19 è consigliata la prenotazione online, evitando così code o assembramenti una volta arrivati in Via dell’Arcoveggio.

Per accedere al Tulipark, non si paga un biglietto di ingresso ma il bouquet, a seconda dei tulipani che si intendono raccogliere. I prezzi sono i seguenti: 3 tulipani per 8 euro, 7 tulipani per 15 euro, fino a un enorme mazzo di 50 fiori per 50 euro.

Parco Giardino Sigurtà, la fioritura di tulipani più ricca d’Italia

A Valeggio sul Mincio, in Veneto nella provincia di Verona,c’è un altro dei campi di tulipani in Italia dove potete assistere a una fioritura di tulipani spettacolare, in un luogo che ha un fascino unico nel suo genere.

Fino alla fine del mese di aprile, il Parco Giardino Sigurtà ospita il Festival Tulipanomania, dedicato alla celebrazione del tulipano, con aiuole gremite di numerose specie piantate in una delle aree verdi più belle di Italia.

Il sito ha una storia molto antica: è sorto il 4 maggio del 1407, quando, durante la dominazione veneziana di Valeggio sul Mincio, il patrizio Gerolamo Nicolò Contarini acquistò l’intera proprietà che al tempo aveva una funzione puramente agricola. Col passare del tempo, oltre alla fattoria e alle terre coltivate, gli immensi giardini del parco cominciarono ad essere riempiti di fiori di tutte le specie, diventando così delle vere e proprie opere d’arte.

Un paradiso botanico questo parco, composto di oltre 60 ettari di verde che si trasforma in una tela coloratissima, grazie alle migliaia di tulipani presenti, insieme ad altri fiori come giacinti, muscari e narcisi. Per informazioni dettagliate su come accedere e prenotare visitate il sito ufficiale del Parco.

Leggi anche -> Giardini e Parchi vicino casa: meraviglie d’Italia da riscoprire

Villa Taranto a Pallanza, suggestivi percorsi floreali tra i tulipani

Nella cornice meravigliosa del Lago Maggiore, a Pallanza frazione di Verbania, si trova la splendida Villa Taranto, aperta da marzo a novembre, che ospita numerose specie rare di fiori provenienti da ogni parte del mondo.

Se volete ammirare la fioritura dei tulipani nel 2021 in questa meravigliosa zona d’Italia questo è il posto che fa per voi, fino al 25 aprile. In questo periodo, infatti, è in corso la Festa delle Bulbose che comprende un percorso stupendo nel Labirinto dei Tulipani, un percorso di 400 metri dove i visitatori potranno perdersi nei colori di 65 varietà differenti di oltre 30.000 bulbi piantati.

Tulipani in Sardegna, il più grande vivaio a cielo aperto dell’isola italiana

Per tutti i sardi che desiderano vedere la fioritura dei tulipani 2021 c’è il parco Tulipani in Sardegna, a Turri in provincia di Oristano, che nonostante le restrizioni ha aperto anche quest’anno, con tutte le norme di sicurezza necessarie.

Dopo il successo della prima e della seconda edizione, nel 2021 Tulipani in Sardegna ospita oltre 300.000 tulipani, insieme a ranuncoli, narcisi, iris e muscari. Un vivaio a cielo aperto interamente dedicato agli amanti dei fiori e dei tulipani, che potranno godere di una passeggiata esclusiva nel cuore della Sardegna.

Per tutte le informazioni visitate il sito ufficiale Tulipani in Sardegna.

Tulipani nel parco vicino Firenze

Ci troviamo sulle colline a nord di Firenze e qui si trova una grande aerea naturalistica di oltre venti ettari, il Parco del Mensola. Questa si estende fra Settignano e Rovezzano ed è una meta amatissima da coloro che in bici corrono lungo le rive dell’Arno.

Il parco passato ora sotto il comune di Firenze è stato reso ancora più bello: sono stati piantati oltre 50 mila tulipani che rendono questa angolo di verde colorato di mille sfumature diverse.

Bardolino, passeggiata fra i tulipani

Non proprio un parco, ma un’esplosione di colori meravigliosa. Se avete voglia di passeggiare fra i tulipani e il lago Bardolino è il posto giusto. Qui infatti sul lungo lago sono stati piantati 17 mila bulbi di diverse specie, anche piuttosto rare di tulipani.

Il risultato è che ad ogni primavera lungo la meravigliosa passeggiata che corre lungo le rive del Garda migliaia di fiori incorniciano questo paesaggio.

Tulipark a Roma, il vivaio della Capitale

Sull’onda del successo dei colleghi bolognesi e milanesi anche nella Capitale da qualche anno a questa parte è sorto un campo di tulipani pick up. Ovvero una sorta di vivaio dove poter raccogliere i tulipani, acquistare i bulbi e ovviamente ammirare lo spettacolo di un campo di mille colori.

Il tulipark ospita oltre 600 mila tulipani fra cui specie molto rare come il tulipano nero. Ci sono inoltre della attrazioni per i più piccoli e un’area relax.

Il parco si trova nella zona di via Prenestina, in via dei Gordiani. Il parco apre verso la fine di marzo. La data di chiusura dipende dalla fioritura.

A cura di Ilaria Scognamiglio e Cinzia Zadro