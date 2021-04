Qualer regalo fare alla mamma in occasione della sua festa il 9 maggio 2021?

Cosa regalare alla mamma per la sua festa? Qual è l’idea regalo giusta per la Festa della Mamma 2021? Al solo pensiero molti di voi saranno già caduti nel panico! Trovare il pensierino giusto, ma che sia magari anche economico e originale non è semplice. Per questo ci siamo noi a darvi una mano.

Già, perché se in passato vi avremmo sicuramente suggerito un voucher per un viaggio come regalo per il 9 maggio 2021, questa volta dobbiamo cambiare rotta!

Sapete perché ogni anno la Festa della Mamma cambia data? E quando si celebra nel mondo? Lo scoprite qui!

Idee regalo per la Festa della Mamma 2021

Abbiamo detto niente viaggi. Già perché con la pandemia in corso è difficile pensare ad organizzare o a regalare un viaggio alla mamma per la sua giornata speciale. Ma niente paura, ci sono tante altre idee regalo originali, economiche e anche fatte a mano da poter sfruttare.

Regali economici per la mamma

Non è certo un periodo storico in cui possiamo permetterci regali molto costosi, lo sappiamo. Per questo un pensierino low cost potrebbe essere l’idea perfetta per la Festa della Mamma 2021. Tra le possibilità che vi suggeriamo c’è sicuramente quella di fare un giro su Amazon per un regalo economico. Qui troverete tante idee simpatiche. Un esempio? Un bel libro, un cd di musica, un cofanetto con la sua serie preferita. Ma anche qualche capo d’abbigliamento speciale se fa sport!

Idee regalo originali per il 9 maggio 2021

La mamma è unica e per lei un regalo deve essere originale. Anche quando scegliete un libro, come vi abbiamo consigliato sopra, dovreste pensare a qualcosa di speciale e unico proprio indirizzato a lei.

Ma se state cercando un’idea regalo originale per la Festa della Mamma dovreste buttarvi nel mondo degli oggetti personalizzati. Tanto per fare un esempio, una tazza con una sua foto particolare o una scritta potrebbe essere un’idea. Oppure se ama uno sport in particolare come il tennis potreste farle personalizzare dei polsini o persino la racchetta. In alternativa anche un bel portafoto con un’incisione potrebbe essere un’ottima idea!

Un regalo fatto a mano per la Festa della Mamma

In ultimo vi suggeriamo dei regalini fai da te per questa speciale ricorrenza. Siamo certi che, anche se non siete degli esperti di bricolage, la mamma apprezzerà qualsiasi cosa provenga da voi. Che sia una lettera, un album di foto con delle scritte fatte da voi, un cd con le canzoni che amate cantare o un piccolo centrotavola realizzato con le vostre mani.

Insomma, date sfogo alla fantasia, le idee regalo per la festa della Mamma 2021 sono tante, sta a voi trovare quella che meglio si addice alla vostra donna speciale!