Concerto del Primo Maggio 2021 a Roma: chi è il conduttore?

Chi sarà a condurre il Concerto del Primo Maggio 2021? I rumors e le ultime novità.

Chi condurrà il Concertone del Primo Maggio a Roma? Questa è la domanda che si stanno ponendo in molti visto l’avvicinarsi della fatidica data. Il live organizzato per onorare la festa dei Lavoratori il 1° maggio è ormai una sorta di appuntamento immancabile e condurre questa kermesse è un vero e proprio onore. A chi toccherà allora quest’anno?

Il toto nomi è accesissimo anche se una persona su tutte sembra essere la preferita: Ambra Angiolini, che arriverebbe così al suo quarto anno consecutivo di conduzione del Concertone di Roma.

1 Maggio 2021: Ambra Angiolini ancora sul palco?

Nel 2020, esattamente come i due anni precedenti, l’onere e l’onore è toccato ad Ambra Angiolini. Attrice, cantante e showgirl è riuscita ad incantare tutto il pubblico. Ma sarà lei a condurre il Concertone 2021? L’anno scorso, per via della pandemia, la situazione era molto particolare. Il live non si è tenuto in Piazza San Giovanni in Laterano, come da tradizione, ma a teatro, con dei protocolli anti-covid19 molto rigidi e ferrei perché eravamo ancora in pieno lockdown nazionale. Tuttavia la Angiolini è stata pazzesca.

Le novità dell’edizione 2021 del Concertone

Quest’anno la situazione pandemica è diversa rispetto al 2020, ma la conduzione del concerto del Primo Maggio, sarà comunque delicata. Cambia ancora una volta la location infatti: ci si sposta all’Auditorium Parco della Musica e, sebbene l’annuncio dei cantanti che parteciperanno, procede spedito, ancora non sappiamo quali saranno le regole. Sicuramente i protocolli per evitare il contagio da Coronavirus, saranno ancora attivi, nessun via libera e ancora non è chiaro se ci sarà del pubblico oppure no.

Tornando sull’argomento principale, ossia chi condurrà il concerto del Primo Maggio 2021 si vocifera che tocchi ancora una volta ad Ambra Angiolini, ma a oggi ancora non ci sono notizie ufficiali in merito.

Dovremo quindi aspettare ancora e goderci intano le anticipazioni che arrivano, giorno dopo giorno, sui cantanti che saliranno sul palco del Concertone. Noi monitoreremo la situazione per voi e vi terremo aggiornati!