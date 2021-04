Un po’ di relax per Paola Caruso e il figlio alle Terme di Bormio e le foto sono da far girare la testa.

Paola Caruso ha letteralmente fatto impazzire il web con degli scatti molto belli e sensuali nel cuore della Valtellina, precisamente al QC Terme, Bagni di Bormio. La showgirl, indossando di volta in volta costumi sempre diversi e bellissimi, si è scattata molte foto in questa speciale location e i fan sono impazziti per lei. Centinaia di commenti positivi sotto ai suoi scatti che la ritraggono in quello definito da Paola Caruso come il suo posto del cuore. Insieme a lei il figlio e il nuovo compagno, Dario Socci.

Le terme di Bormio, meta di relax e benessere

Bormio è una località bellissima e non stupisce che Paola Caruso sia venuta qui per un po’ di relax. Tante le meraviglie culturali e architettoniche, ma ci sono anche nove fonti termali che confluiscono nei Bagni Nuovi e Bagni Vecchi, incastonati nel Parco Nazionale dello Stelvio. Proprio qui troviamo la località dove alloggia la Caruso, QC Terme di Bagni di Bormio. Tanti i momenti di relax che si sta concedendo, sfruttando i benefici dell’acqua termale che libera le vie respiratorie, rilassa la mente e il corpo e idrata in profondità la pelle.

Non stupisce quindi che Paola Caruso, come tanti altri vip e personaggi dello spettacolo, in questo specifico momento storico stiano cercando delle mete e delle località dove andare in vacanza che facciano rilassare. Come loro, anche noi tutti stiamo cercando un po’ di pace e benessere e le terme potrebbero essere proprio la scelta giusta

Chi è Paola Caruso?

Showgirl e opinonista, Paola Caruso già da giovane si è tuffata nel mondo dello spettacolo. Prima ha lavorato come ragazza immagine in una delle discoteche più cool della Sardegna, poi l’abbiamo vista partecipare a Uomini e Donne, nel 2006, e anche se il tronista non la scelse, la vita nello spettacolo le ha sorriso e molto!

L’abbiamo vista a Buona Domenica, nei programmi di Paolo Bonolis e poi è approdata all’Isola dei Famosi fino ad oggi che è praticamente ospite fissa da Barbara D’Urso. Nel 2019 ha avuto il suo primo figlio, Michele Nicola che l’ha accompagnata anche alle Terme di Bormio e che vediamo in alcuni scatti con lei.