Cosa fa Gilberto di MasterChef 8? Dove si trova il ristorante dove lavora?

Vi ricordate Gilberto Neirotti di Masterchef 8? Cosa fa oggi e in che ristorante lavora?

Gilberto Neirotti è stato finalista di Masterchef 8. All’epoca aveva solo 23 anni e un grande sogno: non fare l’avvocato e diventare un grande chef. Gilberto infatti è entrato nella cucina di Masterchef quando aveva praticamente finito gli studi di giurisprudenza, ma quegli anni di studi non lo avevano soddisfatto. Il suo desiderio era diventare chef e cuoco professionista e grazie al talent show culinario c’è riuscito. Dove lavora oggi Gilberto? Ha un ristorante tutto suo o è chef di qualche importante locale nel mondo?

Gilberto, dopo Masterchef 8 lavora dallo chef Locatelli

Gilberto di Masterchef 8, con il suo baffetto birichino, era molto deciso e capace tanto da aver attirato l’attenzione dello Chef Giorgio Locatelli. Proprio lui infatti, terminata l’esperienza a Masterchef gli ha proposto di lavorare nel suo ristorante di Londra, la Locanda Locatelli. Qui Gilberto ha imparato moltissimo, ma non è stata l’unica esperienza “famosa”. Subito dopo il programma ha fatto uno stage al Ristorante Amistà di Corrubbio con lo chef Marco Bianchi.

Un altro ex concorrente che aveva approfondito la materia culinaria nelle cucine di uno dei giudici di Masterchef è stato Maradona, ve lo ricordate? Lui aveva lavorato dallo chef Bruno Barbieri

Oggi Gilberto è un personal Chef

Oggi, dopo aver accumulato molte esperienze nell’ambito della ristorazione e della cucina, Gilberto di Masterchef è un personal chef.

Come vediamo dal suo profilo Instagram è super attivo tra corsi online, partnership con vari ristoranti ed eventi privati in cui si cimenta a cucinare per chi lo chiama. Il suo sogno era di aprire un ristorante insieme alla mamma, ma non è escluso che, terminato questo periodo di crisi per la ristorazione – e non solo – Gilberto Neirotti possa dare vita al suo sogno e aprire il suo ristorante personale.

uno dei piatti di gilberto durante la finale di masterchef 8

Le sue ricette

Da quello che vediamo i piatti dello chef Gilberto sono super appetitosi e continuano a migliorare sia nell’aspetto visivo che per quanto riguarda la ricerca di gusti e sapori sempre nuovi. Insomma, Gilberto dopo Masterchef, complice anche la sua giovane età, ha letteralmente preso il volo e non possiamo che augurargli il meglio.