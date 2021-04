Il Castello delle Cerimonie esiste veramente, è un hotel che potete prenotare anche voi da casa! Ecco i prezzi e dove si trova.

Un tempo, su Real Time andava in onda il Boss Delle Cerimonie. Protagonista Don Antonio, che nella sua villa da sogno, tramutata in albergo di lusso, ospitava matrimoni, battesimi, cresime, anniversari. Tutto ciò che era festa a 5 stelle a Napoli e dintorni, doveva passare dal Castello di Don Antonio. Dopo la sua scomparsa il programma è andato avanti, così come le manifestazioni all’interno della struttura, ma oggi lo conosciamo come Il Castello Delle Cerimonie. A capo della struttura la figlia di Don Antonio, Imma Polese che ha preso le redini del castello e del programma televisivo. Ma vi siete mai chiesti dove si trova di preciso il Castello delle Cerimonie e quanto costa dormire una notte nelle sue stanza di lusso?

Una puntata del castello delle cerimonie

Dove si trova il Castello delle Cerimonie e come si chiama veramente?

Il vero nome del Castello delle Cerimonie è Grand Hotel La Sonrisa e si trova precisamente in Via Stabia 500, 80057 Sant’Antonio Abate, Italia. Sul sito ufficiale si riconosce subito la struttura che siamo abituati a vedere su Real Time e, dalle immagini delle stanze, ci tuffiamo già in un mondo a 5 stelle, come la struttura, e colo oro. Già, perché è questo il colore principale degli arredi e delle stanze che mixano lusso ed eleganza, per un’esperienza pazzesca che vi porterà proprio nel cuore del programma di Donna Imma.

Le cerimonie si svolgono principalmente nei saloni che sono decorati con affreschi e arricchite di dettagli meravigliosi! Qui, come viene indicato nel sito, si svolgono i banchetti nuziali la cui organizzazione è proprio la punta di diamante della Sonrisa.

Quanto costa dormire al Castello delle Cerimonie?

Andando poi nel vivo delle camere, se volete dormire una notte nel famigerato Castello Delle Cerimonie sappiate che i prezzi, almeno in questo periodo storico, non sono così esagerati. Calcolando su Booking una ipotetica prenotazione di una notte a metà maggio il prezzo per una camera matrimoniale in dependance è di 99 euro a notte. Se puntata invece a una Junior Suite il prezzo è di 149 euro a notte

Ora siete pronti per prenotare la vostra notte nell’albergo di Imma Polese e sentirvi parte de Il Castello Delle Cerimonie!