Masterchef, vi ricordate Gloria Enrico? Ristorante e novità, cosa fa oggi?

Cosa fa oggi Gloria Enrico di Masterchef 6? Dove è finita la chef arrivata seconda al cooking show?

La sesta edizione di Masterchef Italia ha visto il trionfo di Valerio Braschi, ma non possiamo dimenticarci la seconda classificata: Gloria Enrico. Amata e odiata allo stesso tempo, la chef si è sempre dimostrata se stessa, senza fronzoli e proprio per questo c’è anche chi le ha dato addosso. Poco importa perché Gloria di Masterchef è una donna super realizzata e una cuoca provetta. Ma dove lavora oggi? Che fine ha fatto il suo ristorante? Dove possiamo mangiare i suoi piatti?

L’avventura di Gloria a Masterchef 6

Gloria Enrico di Masterchef era diventata nota perché, con molta onestà, aveva ammesso di essersi licenziata proprio per buttarsi nell’avventura del cooking show e cercare di cambiare vita. Da barista probabilmente aveva sempre “ammirato” i fornelli e quando le si è presentata l’occasione di accedere a Masterchef ci ha provato con tutta se stessa.

uno dei momenti migliori di gloria a masterchef

Il ristorante di Gloria Enrico

Subito dopo il programma, Gloria ha deciso di lanciarsi nell’avventura di aprire un ristorante tutto suo a Leca: “L’Officina di Cucina“. L’idea era quella di cucinare i piatti della sua terra, la Liguria, ma leggermente rivisitati e con un tocco pop. Oggi però del ristorante di Gloria Enrico di Masterchef non ci sono molte notizie se non un “chiuso definitivamente” che campeggia su Google. Non sappiamo perché il locale sia stato chiuso, ma sicuramente per l’ex concorrente di Masterchef 6 non è stata una situazione piacevole.

Cosa fa oggi Gloria di Masterchef?

Cosa fa oggi Gloria Enrico di Masterchef Italia? Da quanto capiamo dal suo profilo Instagram ufficiale, l’ex concorrente si dedica ai corsi di cucina online sul portale corsiericette.it dedicato proprio a lei e ai suoi piatti. Ecco che infatti leggiamo dal suo account: “Sono mamma e moglie e cucino solo per passione” e ci sembra di capire che Gloria dopo Masterchef e dopo l’avventura del suo ristorante, abbia deciso di non abbandonare la cucina, ma di affrontare questo meraviglioso universo in modo nettamente più soft e personale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gloriaEnrico (@gloriaenrico_official)

Ecco allora cosa fa oggi Gloria Enrico di Masterchef 6, cosa sappiamo del suo ristorante e a quali attività si sta dedicando in questo momento.