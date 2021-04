Giappone cose strane e da non fare: usanze e regole

Ecco le 10 cose da non fare in Giappone.

Paese che vai, usanze che trovi. Il Giappone è uno dei Paesi più affascinanti del mondo e per questo sempre più turisti sono attratti inevitabilmente da questo fantastico Paese orientale. Visitare il Giappone sarà un’esperienza fantastica, potrete immergervi in una cultura diversa e rimanerne incantati.

Non dimenticate però che è fondamentale conoscere la cultura del Paese che si vuol visitare. Entrerete in contatto con punti di vista differenti, regole comportamentali diverse e usanze differenti. Ecco alcune delle cose da non fare in Giappone.

Giappone: fra tradizione e modernità

Il Giappone è uno stato molto fascinoso. Questo Paese è ricco di posti e città meravigliose: Tokyo, Osaka, il panorama sul Vulcano Fuji e Kyoto. Da una parte è conosciuto per la tecnologia, per esempio per i cosiddetti “treni proiettili”, i treni ad alta velocità più veloci del mondo.

Dall’altra parte il Giappone è anche famoso per i suoi templi e santuari. Uno dei templi più belli – ce ne sono più di 7700 – è quello di Miyajima. Un templio rosso che sorge dall’acqua del mare.

Togliere sempre le scarpe appena entrati in un edificio

Gli anime, i manga e i cartoni animati che hanno fatto parte dell’infanzia di ognuno di noi sono grandi punti di riferimento. Avete notato che Sailor Moon, Inuyasha e Naruto tolgono sempre le scarpe appena entrati in casa o in un edificio. Un caso? assolutamente no.

In Giappone è normalissimo entrare in un edificio e togliersi le scarpe. Una volta entrati in casa, in un ristorante, in un tempio, addirittura a scuola, i giapponesi si tolgono le scarpe. Abbiate sempre l’accortezza di farlo anche voi. Una volta varcata la porta di un edificio vi ritroverete in una piccola anticamera chiamata genkan, dove gli ospiti sono tenuti a togliersi le scarpe. La riconoscete perché in prossimità c’è un gradino che funge da divisore.

Perché si tolgono le scarpe? La motivazione è semplice. Nelle case tradizionali giapponesi si dorme sul futon, un materassino che si srotola solo quando si va a dormire. Non sarebbe molto igienico camminare con le scarpe dove si andrà a dormire. Inoltre, guardatevi sempre intorno poiché molto spesso i giapponesi per andare in bagno devono indossare delle ciabattine da bagno che indossano e tolgono subito una volta usciti dal bagno.

Smoking Area apposite

Fumare per strada in Giappone non solo è considerato un gesto da maleducati, ma è anche vietato. Ciò significa che se fumate per strada rischiate una multa salatissima. Il governo giapponese ha imposto questo divieto per due ragioni. In primo luogo per salvaguardare l’ambiente e in secondo luogo perché, essendo le città del Giappone sempre molto popolate, un fumatore potrebbe bruciare qualcuno mentre cammina con la sigaretta in mano.

Tuttavia, esistono molte Smoking Area dedicate ai fumatori e provviste di posaceneri. A volte, dato l’affollamento, i giapponesi si mettono in fila per aspettare il proprio turno.

Giappone è forse il Paese più gentile del mondo?

Ricordate che i giapponesi tengono molto al rispetto e alla buona educazione. Molte azioni che noi reputiamo del tutto normali e assolutamente non irrispettose non lo sono per un giapponese.

Anzitutto, evitate di magiare per strada. Non solo potreste sporcare qualcuno, ma non dimostrereste la giusta attenzione verso il cibo. I giapponesi prima di mangiare, hanno l’usanza di pronunciare l’espressione Itadakimasu che è un po’ come dire “Ricevo con umiltà e gratitudine questo cibo” ed è un espressione di ringraziamento nei confronti del cuoco o di chi ha preparato il cibo. Per questo motivo troverete molto spesso un cartello di divieto con un omino che mangia all’interno e con la scritta “Stop eating while walking” – “Non mangiare mentre cammini”

Non parlate al cellulare sul treno, abbassate la suoneria e non urlate. I treni e le metro sono sempre molto silenziose perché sono spazi comuni, è un paradosso, infatti, vedere tante persone in uno spazio molto ridotto e non sentire volare una mosca.

Non soffiatevi il naso in pubblico

Non è vietato, ma è poco educato soffiarsi il naso in pubblico. I giapponesi, infatti, piuttosto che soffiarsi il naso, sono soliti a tirare su. Se proprio dovete soffiarvi il naso, fatelo con discrezione, usate un fazzoletto di carta e gettatelo immediatamente. I giapponesi sono molto attenti a questo genere di cose, infatti, anche quando hanno un raffreddore hanno l’abitudine di indossare delle mascherine chirurgiche per non diffondere i germi e quindi contagiare altre persone.

Meglio un inchino che un abbraccio

I giapponesi non sono molto espliciti quando si tratta di sentimenti, basti pensare che anche le coppie di innamorati quando sono in pubblico il massimo che possono fare è passeggiare mano nella mano.

Evitate baci, abbracci e pacche sulla spalla. Un giapponese vede questi gesti come molto invasivi. Meglio essere più discreti e limitarsi ad un inchino.

Mai pronunciare il numero 4

Il numero 4 in Giappone significa morte perché le due parole hanno lo stesso suono, ovvero shi. Molto spesso il numero 4 infatti viene pronunciato yon, per non richiamare la parola più brutta del vocabolario per un giapponese. I giapponesi sono talmente scaramantici che non vedrete mai questo numero in giro. Non esiste il piano quarto piano nei palazzi, al ristorante non troverete mai il numero 4, al cinema la fila 4 non esiste e nemmeno in aereo.