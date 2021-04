Ecco le 8 cose da non fare assolutamente a Dubai.

“Tutto il mondo è Paese“… o quasi! Ogni popolo ha la propria cultura che influenza la vita di tutti i giorni. Negli ultimi anni Dubai è stata una delle città più visitate del mondo. Sarà il lusso sfrenato, il mare mozzafiato, i tour selvaggi nel deserto, eppure in molti scelgono Dubai come meta turistica.

Prima di esplorare Dubai, però, è meglio avere qualche dritta in più su cosa è possibile fare e cosa è assolutamente sconsigliato.

Dubai: tradizione e modernità

Dubai affascina per lo più per il lusso sfrenato, lo skyline mozzafiato e la famosa isola artificiale che, vista dall’alto, prende la forma di una palma. Dubai è modernità, ma al tempo stesso tradizione.

Nel D3 – il Dubai Design District – uno dei quartieri più belli e moderni della città, si organizzano periodicamente eventi culturali e mostre, sfilate di moda e festival internazionali. Mentre nei quartieri Dubai Creek e Al Fahidi potrete toccare con mano la tradizione, la storia e la cultura araba.

Dubai è una città meravigliosa e ricca di soprese, ma non sottovalutatela. Visitatela e siate sempre al corrente di alcune differenze culturali che potrebbero farvi passare un brutto quarto d’ora.

Cocktail, birra o cicchetto

Non dimenticate che Dubai è negli Emirati Arabi Uniti e tutte le regole devono essere rispettate. E’ assolutamente vietato bere per strada e non è in nessun modo tollerato ubriacarsi, inoltre se non si hanno almeno 21 anni, l’unico cocktail che ci si può permettere è un analcolico. Niente paura, i turisti possono bere nei locali: ristoranti, bar e discoteche.

Il tempo di una sigaretta

Prima di accendere una sigaretta è necessario guardarsi bene intorno, a Dubai esistono zone legali in cui si può fumare e zone in cui è assolutamente vietato fumare. Inoltre, non pensate di fumare vicino a strutture del governo o a centri commerciali, vi becchereste una multa salatissima!

NO abiti succinti e scollature

A Dubai non è permesso girare per la città in costume da bagno, bisogna sempre andare in giro ben coperti. Per le donne, nessuno vi chiederà di indossare il burqa, ma non vi è permesso – né in spiaggia, né in città – girare in topless. Per gli uomini, potete circolare in costume da bagno solo in spiaggia, in città dovete indossare abiti decorosi e coprenti.

Venerdì: spiagge chiuse

Se avete in mente un venerdì di mare e sole, ricordatevi che il venerdì per i mussulmani è un giorno sacro e di preghiera e di conseguenza tutte le spiagge pubbliche sono chiuse. Nessun problema se vi recate in una spiaggia privata.

Taxi o mezzi pubblici?

Dubai ha una grande rete di mezzi pubblici, eppure non sono molto affidabili e non sempre portano a destinazione. I taxi invece sono molto economici, affidabili e precisi, ma ricordate di salire a bordo di taxi ufficiali e legali, li riconoscete dal colore: gialli e rosa. Non prendete taxi abusivi, potreste incappare in qualche spiacevole inconveniente.

Tour nel deserto

La passeggiata nel deserto non può mancare, ma non pensate di fare gli spavaldi, muovetevi in sicurezza e rivolgetevi ad un’agenzia specializzata. Potrete cenare romanticamente nel deserto, dedicarvi ad un tour safari e/o godervi un magnifico barbecue, senza lasciarvi sfuggire la classica passeggiata con il cammello.

A cena da un amico di Dubai

Gli arabi ed in particolare i cittadini di Dubai sono persone molto aperte ed ospitali, potrebbero invitarvi a cena, ma ricordatevi di non presentarvi con una costosa bottiglia di Champagne o una lussuosa bottiglia di vino. L’Islam proibisce l’alcol.

Autovelox in ogni angolo

Se decidete di affittare una macchina non dimenticate di rispettare sempre i limiti di velocità. Gli autovelox sono ad ogni angolo della città, potreste rischiare una multa molto salata.