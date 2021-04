Maria Teresa Ceglia dopo Masterchef che fine ha fatto? Dove lavora?

Vi ricordate Maria Teresa Ceglia di Masterchef 9? Che fine ha fatto oggi? Lavora in un ristorante?

C’era chi la amava follemente e chi invece la detestava. Maria Teresa Ceglia di Masterchef 9 infatti era così. Estrema. Decisa e sicura al 100% di quello che voleva fare e nella masterclass non voleva farsi degli amici, ma solo vincere. Così alcuni concorrenti, come il vincitore Antonio Lorenzon, non hanno mai trovato molta simpatia nell’aspirante chef Maria Teresa. A lei non importava e il suo carattere deciso oltre che la sua cucina raffinata l’ha portata in finale.

Non ha vinto, ma Maria Teresa di Masterchef non ha abbandonato certo la cucina. I suoi fan così non vedono l’ora di assaggiare uno dei suoi piatti in un ristorante, ma per ora sembra che l’ex concorrente del programma non stia lavorando in una cucina professionale.

Cosa fa oggi Maria Teresa di Masterchef?

Maria Teresa Ceglia l’anno scorso è diventata mamma, un’esperienza molto più travolgente di Masterchef e così, come ha dichiarato lei stessa, si è dedicata molto al suo piccolo bambino: Giorgio. La pandemia sicuramente non ha aiutato la carriera lavorativa di Maria Teresa, ma l’aspirante chef comunque anche se passa molto tempo col figlio trova sempre tempo per cucinare. E infatti sul suo profilo Instagram troviamo molte ricette accuratamente spiegate per farle replicare ai suoi followers.

una delle ricette migliori di Maria Teresa a Masterchef 9

I progetti dopo aver studiato all’Accademia di Cucina

Maria Teresa quindi ora dopo Masterchef non lavora in nessun ristorante. Nulla esclude che possa fare il suo ingresso in qualche cucina professionale a breve, ma per ora sembra che l’ex concorrente del cooking show sia perfettamente a suo agio così. “Nel mio futuro voglio che ci sia la cucina – ha dichiarato ai microfoni del programma alcuni mesi fa – Devi perseguire il tuo obiettivo, questa è la consapevolezza che mi ha lasciato Masterchef. La mia vita è cambiata in meglio perché ho avuto un figlio, ma nel mentre ho fatto un’Accademia di Cucina e con la stessa scuola sto portando avanti dei progetti che speriamo si possano realizzare presto”.

In ultimo Maria Teresa di Masterchef dedica un pensiero e un piatto al suo piccolo Giorgio: “A mio figlio farò assaggiare un dolce appena potrà, è la cosa che adoro cucinare. La cucina è la mia valvola di sfogo, è il momento in cui ci godiamo la vita!”.