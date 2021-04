Ilary Blasi, dove abita con il marito Francesco Totti e i figli

Dove abita Ilary Blasi insieme al marito Francesco Totti e ai figli? Tutto sulla casa dei sogni che domina Roma.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è una donna meravigliosa che insieme al marito Francesco Totti e ai figli è riuscita a realizzare diversi sogni. A partire dalla loro casa. Per chi si stesse chiedendo dove abita Ilary Blasi sappiate che insieme al Capitano, vive in una casa da sogno che sovrasta Roma!

Dove si trova al casa di Ilary Blasi?

Ilary Blasi vive, secondo quanto riportano diversi giornali e media locali, al 28esimo piano del grattacielo Eurosky Tower, nel quartiere Eur. Un attico da sogno e i vicini di casa di Ilary e Totti sono, neanche a dirlo, tutti vip! Le particolarità di questo grattacielo e della loro abitazione sono moltissimi comfort, tecnologie all’avanguardia con uno sguardo ben fisso sulla sostenibilità ambientale.

Come è fatta la casa di Ilary Blasi e Francesco Totti?

Ilary e Francesco Totti vivono qui dal 2013 insieme alla loro famiglia e sappiate che condividono uno spazio pazzesco. Pare ci siano oltre 30 stanze, tutte super luminose e arredate ovviamente con stile ed eleganza. Per rimanere in tema sostenibilità, tutto è domotico e c’è un sistema di raccolta rifiuti molto particolare con una botola dedicata allo smistamento della spazzatura per riciclare tutto. Per non parlare del sistema di raccolta dell’acqua piovana per innaffiare le aree verdi del grattacielo!

Inoltre nella casa della conduttrice dell’Isola dei Famosi c’è anche una piscina interna ed esterna, un campetto da calcio e persino una stanza cinema dove guardare i film insieme alla famiglia.

Insomma, la casa di Ilary Blasi e Francesco Totti è veramente una sorta di sogno ad occhi aperti. Anche gli amici che sono andati a trovarli hanno descritto il loro attico come qualcosa di mai visto prima e super all’avanguardia. Una casa meravigliosa, ecologica e anche sostenibile, ma sicuramente non economica. Non sappiamo quanto l’abbiano pagata, ma molto probabilmente siamo intorno ai milioni di euro. Una cifra da capogiro che però Lady Totti si può assolutamente permettere.

Cosa sappiamo sul grattacielo Eurosky di Roma

Il grattacielo Eurosky, come si legge sul sito, offre infatti un diverso stile di vita, pensato un po’ come il lusso americano dove nello stabile si ha tutto ciò di cui si ha bisogno. Ogni appartamento viene descritto come super luminoso, con una vista da sogno, panoramica su tutta Roma. Inoltre si possono personalizzare gli interni a proprio gusto grazie all’aiuto proprio degli esperti di Eurosky che offrono pacchetti su misura per i propri futuri inquilini. Insomma, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno una casa nel futuro!