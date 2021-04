By

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: quando arriva il caldo della primavera

Più che in primavera sembra essere in pieno autunno, tanto che questo Aprile assomiglia sempre di più a novembre e qualcuno ha riacceso i termosifoni che precipitevolissimevolmente aveva spento. E come se non bastasse il freddo fuori stagione ci si mettono anche le piogge e il vento forte. E la domanda che tutti si fanno è: quando finisce il maltempo e arriva il caldo? Insomma, quando inizia questa primavera?

Le previsioni meteo per la prossima settimana rivelano che le piogge e le temperature basse ci accompagneranno ancora per diversi giorni. Poi però nel giro di pochi giorni la colonnina di mercurio schizzerà verso l’alto raggiungendo perfino i 30 gradi, il maltempo sparirà lasciando spazio al sole.

Entreremo così in una bollente primavera. Il caldo, è bene ricordarlo, non mancherà nei mesi successivi. Se come previsto dagli esperti sarà un’estate record, avremo temperature bollenti a lungo che ci faranno perfino rimpiangere il freddo di questi giorni.

Meteo quando arriva il caldo: previsioni temperature

La primavera che era pronta per sbocciare è stata bloccata da un’ondata di forte maltempo e aria fredda. Tutto ciò perché l’Alta Pressione, che avrebbe dovuto proteggerci, è invece spostata verso il Nord Europa e consente così la discesa di correnti gelide e spalanca le porti alle perturbazione.

La seconda decade del mese di aprile è sotto la media su gran parte d’Italia sia nei valori minimi sia massimi. Le gelate che stanno interessando il nord, le grandinate che hanno riguardato il Centro e un’aria decisamente molto fresca e non in linea con la norma del periodo sono le caratteristiche di questi giorni. E in parte anche dei prossimi.

Secondo le previsioni meteo la settimana dal 19 aprile sarà ancora viziata da un quadro di prevalente maltempo e aria fredda. Ci sarà una piccola tregua martedì 20 e mercoledì 21: il clima sarà più asciutto e la colonnina di mercurio salirà un po’ soprattutto sui valori minimi.

Ma già giovedì 22 aprile assisteremo ad un nuovo peggioramento con temporali che imperverseranno al Centro e al Nord e i termometri che scenderanno nuovamente. Un’inversione di tendenza la avremo da sabato 24 quando le temperature si alzeranno e le nubi scompariranno. Avremo finalmente in quel weekend un preludio di primavera. Ma la scenario sarà ancora perturbato al centro dove potrebbero tornare sul finire di aprile qualche nuova pioggia.

Ma i termometri non torneranno più giù. Anzi per l’inizio di maggio avremo l’exploit con valori che potranno raggiungere perfino i 29/30 gradi al Sud Italia, 24/25 al Centro, qualcosa in meno al Nord. Insomma, una netta sferzata verso la bella stagione.