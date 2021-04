Lo scorcio più bello di Roma si ottiene sbirciando in un buco della serratura! Ecco dove si trova e come ci si arriva.

Gli stornelli romani raccontano la bellezza di Roma, la Capitale, la Città Eterna… tanti soprannomi per una città che emoziona tutti coloro che capitano qui o che hanno la fortuna di viverci. Ma qual è lo scorcio più bello di Roma?

Chi abita qui ha la sua personalissima preferenza. C’è chi adora Trastevere e quelle panoramiche sulle piazze che si ottengono sbirciando da una viuzza all’altra. Chi invece preferisce la vista dalla terrazza di Villa Borghese o del Pincio, altri ancora non cambierebbero per nulla al mondo il panorama che si apre davanti agli occhi al Gianicolo.

Lo scorcio panoramico di Roma migliore

C’è però uno scorcio di Roma che, più di tutti gli altri, emoziona ogni persona. Romani e non. Stiamo parlando della vista sul Cupolone, la cupola di San Pietro, che si ottiene sbirciando dal buco della serratura dal portone del Priorato dei Cavalieri di Malta.

Dove vedere San Pietro dal buco della serratura?

Siamo in piena zona Circo Massimo, ma in alto, vicino al Giardino degli Aranci, altra location che offre una vista su Roma da levare il fiato.

Cosa si vede dal buco della serratura?

Eppure, avvicinando il volto al buco della serratura in questa location così particolare, ammirare la Cupola di San Pietro perfettamente incorniciata dalle siepi tagliate ad arco fa venire i brividi. Il momento migliore per venire qui e ammirare la vista del Cupolone dalla serratura forse è il tramonto, ma anche l’alba regala spesso colori e sfumature degne di un quadro!

Come arrivare al buco della serratura?

Se avete deciso che, non appena si potrà viaggiare, Roma sarà la destinazione giusta per una vacanza sappiate che per arrivare al famigerato buco della serratura, lo scorcio più bello e affascinante di tutta la città eterna, basta mettere come destinazione il Giardino degli Aranci. Potete arrivarci anche a piedi, basta scendere alla fermata della metro Piramide. Certo, bisogna fare un po’ di passi in salita, ma all’arrivo ne varrà veramente la pena!