Emergenza Covid: le linee guida delle Regioni per le riaperture. Cosa bisogna sapere.



Mentre l’epidemia di Covid-19 in Italia migliora, con la curva dei contagi in flessione, seppure molto lentamente, Governo e Regioni pianificano le riaperture. C’è grande stanchezza nella popolazione dopo un anno di restrizioni, anche se con chiusure intermittenti, e soprattutto le categorie economiche limitate dai provvedimenti restrittivi non ce la fanno più.

In una situazione ancora preoccupante per contagi e alto numero dei morti, sarà necessario trovare un modo per riaprire in sicurezza, permettendo a gestori di bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri e altri locali pubblici di poter tornare a lavorare e alo stesso tempo ridare libertà ai cittadini.

Con l’avanzamento della campagna vaccinale e l’arrivo del caldo, nonostante le condizioni meteo ancora invernali, si potrà uscire di più e stando all’aperto le possibilità di contagio dovrebbero esser ridotte.

Nel frattempo, le Regioni italiane hanno proposto al Governo nuove regole per la gestione in sicurezza delle riaperture, con delle linee guida da sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico. Ecco cosa bisogna sapere.

Emergenza Covid: linee guida delle Regioni per le riaperture

Le riaperture di bar, ristoranti e locali pubblici sono al centro delle discussioni tra Governo e Regioni degli ultimi giorni. Avvicinandoci all’estate, con l’avanzamento della campagna vaccinale e il calo dei contagi, seppure ancora lento, ci sono maggiori possibilità di riaprire attività commerciali chiuse o limitate da mesi.

Dovrebbero essere allentate le misure su coprifuoco e limitazioni agli spostamenti tra le Regioni, che sono in vigore da novembre 2020. Sebbene la mobilità regionale abbia avuto una breve parentesi di libertà poco prima di Natale.

Nel frattempo, le Regioni hanno avanzato le loro proposte per le riaperture, anche nelle zone rosse, presentando delle linee guida con le regole di sicurezza che dovranno ora essere valutate dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Governo.

Nella riunione tra Governo e Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, in programma per oggi, saranno discussi i nuovi dati del monitoraggio settimanale dei contagi. Si avranno così più elementi per valutare eventuali riaperture, in base all’incidenza dei contagi, del livello di rischio e dell’occupazione degli ospedali.

Ricordiamo anche che il 30 aprile scadrà l’ultimo decreto legge del Governo sulle misure restrittive di contenimento dell’epidemia. Dopo questa data dovrebbero essere programmate le graduali riaperture, ma c’è chi preme per anticiparle già la prossima settimana nelle Regioni con migliore andamento dei contagi e dati da zona gialla (che comunque rimane sospesa fino a fine mese).

Le linee guida e le proposte delle Regioni

Le linee guida delle Regioni per riaprire in sicurezza prevedono una distanza di due metri all’interno di palestre, ristoranti, cinema e teatri. Mentre nei bar la consumazione al banco sarebbe consentita solo fino alle 14.00. Applicando i protocolli di sicurezza, i ristoranti dovrebbero aprire sia a pranzo che a cena.

Nei bar si propone di tornare all’uso delle carte da gioco, osservando norme di sicurezza come l’uso della mascherina protettiva, l’igienizzazione delle mani e delle superfici da gioco e la distanza di almeno un metro tra i giocatori.

Inoltre, anche per le persone vaccinate varrà l’obbligo di indossare la mascherina nei bar, ristoranti, cinema e teatri.

Sì alla riapertura delle palestre, con la distanza di due metri tra persone che svolgono attività fisica, ma con limitazioni all’uso degli attrezzi, per garantire il distanziamento, e il mantenimento del divieto per gli sport da contatto

Per l’ingresso nei cinema e nei luoghi dove di svolgono spettacoli dal vivo, come i teatri. Le linee guida prevedono il mantenimento dei protocolli dei mesi scorsi su ingressi contingentati, distanziamento e uso della mascherina. La novità è l’introduzione del tampone negativo effettuato entro 48 ore dall’ingresso oppure il completamento della vaccinazione. Il distanziamento all’interno dei locali dovrà essere di almeno un metro tra persone che indossano la mascherina e due metri tra quelle che non la indossano.

Le Regioni, inoltre, chiedono al governo di agevolare in via sperimentale le attività che si possono svolgere all’aperto, con la possibilità di riaperture anticipate. Le Regioni comunque suggeriscono una riapertura graduale, per permettere la ripresa delle attività in sicurezza. La proposta è quella di un “passaggio transitorio“, come ha spiegato Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, al programma Radio Anch’io su Rai Radiouno.