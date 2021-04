Elisa Isoardi lascia l’isola per la ferita all’occhio: dove verrà portata ora?

Dove verrà portata ora Elisa Isoardi, dopo l’addio all’Isola dei Famosi per la ferita all’occhio?

Se nella prima puntata dell’Isola dei Famosi Roberto Ciufoli si era ferito leggermente alla testa, gli infortuni non sono mancati in questa edizione del programma e sono arrivati al culmine con Elisa Isoardi, costretta a lasciare il programma per via di una ferita all’occhio. Dove verrà portata ora? Tornerà direttamente in Italia o le prime cure le verranno date sul posto?

Cosa è successo all’occhio della Isoardi?

Elisa Isoardi ha dichiarato in diretta durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi di dover abbandonare il programma per l’infortunio all’occhio. In un primo momento sembrava non fosse nulla di grave. Elisa stava cucinando quando un lapillo di fuoco pare esserle finito proprio nell’occhio.

La paura è stata tantissima e la Isoardi, ex conduttrice de La Prova del Cuoco, ha lasciato Playa Esperanza per raggiungere i medici e farsi controllare. Al suo ritorno in Palapa, durante la diretta con Ilary Blasi, sembrava stesse bene. Dopo poco però, alla luce del sole, Elisa Isoardi ha lamentato nuovamente un fastidio. Dopo qualche ulteriore controllo è arrivato l’annuncio: “Devo tornare in Italia per accertamenti, mi hanno detto così“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Dove riceverà le cure Elisa dopo l’addio all’Isola dei Famosi?

Dove andrà ora Elisa Isoardi? Sicuramente la concorrente dell’Isola dei Famosi verrà controllata dall’equipe medica del programma, ma non è escluso che venga contattato anche uno specialista in oculistica del più vicino centro medico che potrebbe essere quello della capitale, Tegucigalpa. In alternativa, se i medici del programma dovessero valutare che le condizioni della Isoardi non sono gravi e che può tranquillamente aspettare qualche giorno prima di una visita completa, probabilmente tornerà in Italia dove verrà sottoposta ai controlli anti-covid, tamponi e quarantene, ma potrebbe sicuramente ricevere una visita oculistica già al suo arrivo a Milano o a Roma.

Insomma, tra poco Elisa Isoardi tornerà in Italia, potrebbe essere in volo già ora e ai fan dell’Isola dei Famosi e della conduttrice non resta che sperare il meglio per il suo occhio e augurarle buona fortuna.