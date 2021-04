WhatsApp, nuovo aggiornamento: novità sui messaggi temporanei

Nel prossimo aggiornamento di WhatsApp pare ci siano importanti novità riguardanti i messaggi temporanei: scopriamo di cosa si tratta.

Pur rimanendo l’app di messaggistica istantanea più diffusa e utilizzata al mondo WhatsApp ad inizio 2021 ha subito un calo nelle iscrizioni e negli utilizzatori. Tale calo è stato causato dalle notizie riguardanti un aggiornamento che dovrebbe giungere a maggio. Con questo aggiornamento gli account business potranno collegare gli account Facebook e WhatsApp, dunque i messaggi che arrivano su una piattaforma potranno essere visti anche dall’altra.

Ciò che ha spaventato gli utenti è il fatto che i propri dati personali, comprese chat private e dati di persone molto vicine, finissero su Facebook, esponendoli al rischio di furto ma anche fornendo alla compagnia ulteriori dati da vendere alle terze parti per permettere loro di fare pubblicità ancora più mirate. L’azienda si è premurata di specificare che il cambio sarebbe avvenuto solo per gli account business, ma ciò nonostante milioni di utenti sono migrati su Telegram.

WhatsApp, arrivano novità per i messaggi temporanei

Caos comunicativo a parte, WhatsApp rimane un brand in salute e l’azienda cerca sempre di offrire ai propri utenti maggiori feature e possibilità per invogliarli ad utilizzare la loro app. Secondo recenti rumor condivisi dal sito WaBetainfo, l’azienda sarebbe al lavoro su un aggiornamento importante che riguarda i cosiddetti messaggi effimeri. L’app permette già di utilizzare dei messaggi temporanei che si cancellano da soli dopo 7 giorni, ma gli utenti vorrebbero che il tempo di cancellazione fosse più breve.

A quanto pare ci si sta lavorando con un aggiornamento, ancora in via di sviluppo, che permetterebbe agli utenti di inviare messaggi temporanei della durata di sole 24 ore. Attualmente non ci sono conferme da parte dell’azienda, ma il rumor appare plausibile anche perché in questo modo si pareggerebbe l’offerta della concorrenza. I messaggi temporanei si possono inviare sia nelle chat private che in quelle di gruppo, anche se in quest’ultimo caso dovrà essere l’amministratore ad attivare tale possibilità.