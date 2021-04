L’hotel 5 stelle di lusso Vista Palazzo Lago di Como ha ottenuto una importante certificazione sulla sicurezza sanitaria anti-Covid.

In tempi di pandemia, la sicurezza sanitaria è la prima esigenza per i luoghi aperti al pubblico. Accurate procedure di pulizia e protocolli sanitari a regola d’arte sono all’ordine del giorno in hotel, ristoranti, bar e resort. È fondamentale garantire la sicurezza degli avventori, riducendo al minimo ogni rischio di esposizione al contagio del nuovo coronavirus e non solo.

Con il tempo, i sistemi di pulizia e sanificazione si sono evoluti con enormi miglioramenti in fatto di sicurezza e igiene, grazie a strumenti sempre più funzionali e sofisticati. Nuove procedure sono state sviluppate a seguito dell’emergenza Covid-19 e adottate dalle più importanti strutture ricettive presenti sul territorio italiano.

Tra queste, l’hotel 5 stelle lusso Vista Palazzo Lago di Como, il primo della città omonima a ricevere l’importante riconoscimento GBAC STAR™, da parte del Global Biorisk Advisory Council® (GBAC). Ecco di cosa si tratta.

Vista Palazzo Lago di Como, l’hotel più lussuoso è anche il più sicuro contro Covid-19

Nell’ambito dell’applicazione dei protocolli anti-Covid, GBAC STAR™ è una certificazione molto importante e riconosciuta in tutto il mondo che assicura le migliori prestazioni in termini di sicurezza sanitaria. L’hotel Vista Lago di Como è uno dei pochissimi ad averla ottenuta. Complessivamente, sono solo 12 in tutta Italia su 33.000 strutture in totale, gli alberghi che hanno ricevuto questa certificazione.

Sotto la direzione del GBAC, una divisione di ISSA, l’Associazione mondiale del settore della manutenzione sanitaria – Vista Lago di Como ha adottato nella propria struttura le più rigorose misure in materia di igiene, sanificazione e prevenzione dalle malattie infettive, come SARS-CoV-2. Nell’ambito della certificazione relativa a igiene e sanificazione, GBAC STAR™ supporta le aziende nel definire protocolli e procedure, offrire formazione guidata da esperti e valutare che siano implementate le migliori pratiche per prevenire, rispondere e risollevarsi da epidemie e pandemie.

“L’attestato GBAC STAR™ consente ai proprietari e ai manager delle strutture di assicurare a lavoratori, clienti e ai principali stakeholders di disporre di sistemi collaudati per mantenere gli ambienti sanificati e puliti”, dichiara Patricia Olinger, Executive Director di GBAC. “Con il GBAC STAR™, Vista Lago di Como ha ricevuto – da parte di un organismo terzo – la certificazione di struttura che segue protocolli rigorosi in situazioni di rischio biologico,

dimostrando così la sua preparazione e l’impegno a operare in totale sicurezza.”

Per ottenere il certificato GBAC STAR™, l’hotel Vista ha dovuto dimostrare la sua conformità ai 20 elementi fondamentali del programma, che vanno dall’esecuzione di procedure operative standard, all’adozione di strategie di valutazione del rischio e dei dispositivi di protezione individuale, fino all’attuazione di misure di preparazione e intervento in caso di emergenze sanitarie.

“È l’attenzione agli altri e al mondo che fa di Lario Hotels un’azienda naturalmente sostenibile. Da sempre la nostra famiglia è impegnata nell’offrire le massime garanzie a dipendenti, clienti e stakeholder in termini di sicurezza, rispetto del lavoro, del territorio e dell’ambiente. Questa certificazione ne è una conferma e ci rende particolarmente orgogliosi” – afferma Bianca Passera, Executive Chairman di Lario Hotels.

Hotel Vista Palazzo

L’hotel 5 stelle Vista Palazzo Lago di Como riaprirà al pubblico il 5 maggio prossimo. Appartiene al gruppo Lario Hotels ed è il primo e unico 5 Stelle Lusso nel cuore della città di Como. È ospitato in un palazzo del diciannovesimo secolo in stile veneziano, ristrutturato, situato nella centrale Piazza Cavour e affacciato direttamente sul Lago di Como.

Inaugurato a giugno 2018, l’hotel ha 18 suite arricchite da dettagli decorativi realizzati dalle migliori realtà dell’artigianato italiano. Ospita il Ristorante Sottovoce, segnalato nelle principali guide di settore, dalla Michelin al Gambero Rosso, guidato dallo Chef Stefano Mattara e tra i primi ristoranti rooftop della città.L’hotel dispone anche di Infinity Bar con due terrazze dalla vista mozzafiato.

Numerosi i servizi personalizzati per i clienti e le esperienze organizzate sul Lago e nel territorio circostante, come la visita del Lago da un motoscafo Riva o a bordo di un idrovolante per ammirarlo dall’alto.

L’hotel Vista Palazzp è Affiliato a Small Luxury Hotels of the World ed è parte dei programmi Fine Hotels + Resorts di American Express Platinum.

