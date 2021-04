Stasera in tv Un passo dal cielo 6, anticipazioni del 15 aprile 2021

Cosa accadrà nella terza puntata di ‘Un passo dal cielo 6 – I Guardiani’, anticipazioni del 15 aprile 2021: due misteri per Neri e Nappi.

‘Un passo dal cielo 6 – I guardiani’, occupa la prima serata di giovedì 15 aprile 2021. Cosa accadrà tra le alture delle Dolomiti in Veneto?

In questa puntata Francesco Neri e Vincenzo Nappi dovranno risolvere il caso che riguarda la sparizione di una ragazza. Si tratta di una giovane di nazionalità curda che è anche incinta. Non ci vorrà molto per capire che la straniera è impegnata in una storia d’amore che però viene ostacolata dal rifiuto sia della sua famiglia che di quella del suo compagno. Famiglie che mal si sopportano. Ed a tutto ciò è legato un rapimento fatto allo scopo di ledere, o per vendetta oppure per chiedere un riscatto. Parallelamente a questo, c’è una buona notizia. Riguarda Dafne, che, relegata in stato di coma in ospedale da svariati giorni, si risveglia finalmente. E la prima persona che lei vuole rivedere è la figlia, alla quale racconta alcuni dettagli dell’aggressione subita. Anche in questo caso Francesco Neri e Vincenzo Nappi sono spettatori più che interessati ed intendono fare maggiore luce sulla vicenda. Da parte loro è possibile intuire parecchie cose sul conto della donna. Ma non mancano i punti oscuri, sui quali bisognerà fare maggiore luce. Il sospetto è che, nonostante lei sia rimasta vittima di qualcosa di brutto, possa nascondere un segreto. Dove seguire ‘Un passo dal cielo 6 – I Guardiani?’. Oltre che su Rai 1 dalle ore 20:25 sui canali 1 o 501 (quest’ultimo in HD) è possibile anche prendere visione delle puntate già trasmesse. Basta collegarsi all’app RaiPlay su pc, smartphone o tablet Android o ios.