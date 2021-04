Stasera in tv E’ gia’ ieri, le differenze con l’originale Ricomincio da capo

Stasera in tv arriva “E’ già ieri”. Un film che regalerà tante emozioni. Scopriamo le differenze con l’originale “Ricomincio da capo”.

La commedia andrà in onda oggi, giovedì 15 aprile, su Nove alle 21:25. Diretto da Giulio Manfredonia, Antonio Albanese e Fabio De Luigi. Il remake non ha avuto problemi a eguagliare la versione originare americana.

Il film nostrano conta un cast di tutto rispetto e lo stesso vale per la produzione statunitense. In questa troviamo i grandi Bill Murray e Andie MacDowell. Scopriamo di più sul film.

Stasera in tv, E’ già ieri: trama, cast e curiosità

Il film racconta la storia di un divulgatore televisivo con un carattere terribile. Il suo nome è Filippo Fontana e si trova su un’isola delle Canarie per girare un documentario sulla nidificazione delle cicogne. L’uomo non è solo ma è in compagnia del cameraman Enrico, un uomo un po’ impacciato.

Il giorno della partenza, Fontana è costretto a rimanere ancora sull’isola a causa del maltempo. Succede però qualcosa di strano: l’uomo continua a rivivere lo stesso giorno. Tutto si è fermato al 13 agosto e quindi inizia a sfruttare la situazione diventando un donnaiolo e festaiolo.

Quali sono le differenze e le similitudini con il film originale? La prima scena inizia con Fontana che realizza un documentario sulla marmotta. Una citazione al film originale che si svolge proprio nella giornata dedicata a questo animale.

Forse non tutti sanno che la pellicola non è girata alle Canarie ma ad Almerìa (Andalusia). Un’altra curiosità riguarda la voce dello speaker della radio che dà la sveglia al protagonista che appartiene a Linus. Nella versione originale invece il regista aveva pensato di ingaggiare Tom Hanks come protagonista. L’attore ha rifiutato così Ramis ha avanzato la proposta a Michael Keaton che ha declinato l’offerta. Ecco come si è arrivati a Bill Murray.