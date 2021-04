Il paradiso delle signore, dramma per l’attore: nessuno lo immaginava

Emanuel Caseiro, il dramma dell’attore prima del provino per “Il paradiso delle signore”: la scalata verso il successo è stata difficilissima.

Uno degli attori più amati dal pubblico italiano de “Il paradiso delle signore” è sicuramente Emanuel Caserio. Grazie al ruolo di Salvatore Amato, interpretato dall’uomo nella serie, il trentenne è riuscito a fare breccia nei cuori milioni di telespettatrici. La sua vita privata, però, è ancora piena di segreti e non tutti sanno che Emanuel ha sofferto parecchi problemi economici in passato.

Emanuel Caseiro, la scalata verso il successo è stata drammatica

Emanuel Caserio è nato in una famiglia umile, e per lui riuscire a diventare attore è stato molto più difficile che per tanti altri volti delle serie tv italiane. Prima di entrare “ufficialmente” nel mondo dello spettacolo Emanuel ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, una delle scuole di recitazione più importanti in Italia. Ma, a differenza di tanti altri rampolli studenti al Centro, per mantenersi agli studi Caserio è stato costretto a lavorare sodo: non lavorava come cameriere e fattorino durante ogni minuto libero, ma quotidianamente escogitava strategie per spendere il meno possibile e poter continuare gli studi.

Emanuel ha raccontato tutto al settimanale Grand Hotel: “Compravo i tortellini, quelli secchi che costavano meno, garantendomi un pasto completo, primo e secondo, che mi permetteva di arrivare fino all’indomani. Ma non andava sempre così bene perché c’erano dei giorni in cui digiunavo del tutto”. I sacrifici, per fortuna, sono stati ricompensati presto: subito dopo gli studi Emanuel è stato assunto per recitare in alcune fiction di grande successo come “Squadra Antimafia”, “Il Commissario Rex” e “Un medico in famiglia”. Grazie ai suoi primi lavori come attore Emanuel è riuscito a prendere in affitto un appartamento a Roma, smettendo così di viaggiare ogni giorno tra Roma e Latina.

Il successo, però, si è interrotto bruscamente e per un po’ Emanuel non ha più lavorato. L’attore ha ammesso di essere stato sul punto di tornare a fare il cameriere, quando è stato contattato per partecipare al provino per “Il Paradiso delle Signore”. Oggi la troupe della fiction è quasi una seconda famiglia per lui.