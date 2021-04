Le previsioni meteo per l’estate 2021. Quando arriva il supercaldo

Negli ultimi 20 anni abbiamo registrato alcune delle estati più calde della storia. E ogni anno ci si augura che quella in arrivo sia un’estate po’ meno rovente della precedente, che sia un anno di grazia, che il clima non sia del tutto impazzito.

Lo scorso anno è andata tutto sommato bene, è stata calda, ma non da record, invece per l’estate 2021 il meteo non sembra avere più dubbi: sarà caldissima. Come e forse peggio di quella storica del 2003.

Sebbene il clima di questi giorni sia quasi autunnale e l’estate sembri lontanissima è in realtà dietro l’angolo e sta già scaldando i motori. Gli esperti del meteo già un paio di mesi fa aveva azzardato l’ipotesi di un’estate estrema, con punte di caldo soffocanti e violenti temporali con bruschi cali termici.

Addentrandoci ed essendo ormai vicini all’estate la possibilità di un’estate infuocata è quella più gettonata e probabile. Anzi, ormai secondo i meteorologi è certo che sarà un’estate da record.

Meteo estate 2021: le previsioni per giugno, luglio, agosto e settembre

La domanda che estate sarà ce la facciamo ormai ogni anno sperando che non sia davvero un’estate infuocata come gli esperti, magari drammatizzando, dicono ad ogni primavera. Purtroppo a quanto sembra le previsioni meteo per l’estate 2021 sono attendibili. Secondo il Centro Europeo l’estate 2021 sarà la più calda di sempre, probabilmente al pari di quella storica del 2003.

A contribuire a questo verdetto ci sono condizioni come la Nina, il raffreddamento anomalo delle acque del Pacifico centrale, che non influenzerà il clima dei prossimi mesi (come invece è successo nel 2020); c’è l’Anticiclone africano che non trova intoppi ad invadere l’Italia; c’è l’Alta Pressione delle Azzorre che è più spostata verso nord. E poi i periodi più caldi sono stati sempre preceduti da primavere più fresche. Anche nel 2003 come evidenzia ilmeteo.it aprile fu un mese particolarmente freddo e piovoso.

Dunque l’estate 2021, a meno di eccezionali cambiamenti, sarà caldissima. E i termometri inizieranno da subito a volare verso l’alto.

Già a Giugno ci sarà un saldo positivo di almeno 2 gradi in più di media. Ciò significa che nel primo mese dell’estate avremo almeno due settimane in più di caldo intenso rispetto al solito con temperature massime medie di 32 gradi e punte di 35/36. Ci attendono dunque lunghi periodi di caldo intenso.

Luglio 2021 sarà un altro mese di caldo estremo caratterizzato dalle fiammate africane con temperature che saliranno a 40 gradi e oltre. In un contesto già notevolmente caldo.

A questa condizione di caldo rovente faranno da contraltare fenomeni temporaleschi estremi. Quando infatti le temperature salgono così tanto e rimangono alte per così tanto tempo quando arriva una perturbazione lo scontro fra aria umida e fresca e aria bollente è catastrofico. Dunque ciò significherà che avremo nubifragi e temporali violenti e improvvisi. Sarà il momento in cui i termometri scenderanno dandoci un po’ di sollievo, ma subito dopo l’aria sarà ancora più insopportabilmente afosa.

Un po’ meglio andrà ad agosto 2021 quando la morsa rovente si allenterà un po’. Le masse d’aria bollente dall’Africa arriveranno con meno frequenza e dureranno meno, lasciandoci in un contesto più mite. Settembre a differenza di quanto accade spesso sarà un mese ancora estivo e poco piovoso, almeno nella sua prima metà. E sarà il mese in cui meglio potremo godere del clima: niente fiammate africane, ma ‘solo’ un caldo tipicamente mediterraneo.