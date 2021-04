Maradona, altre accuse: “Ambulanza cacciata dai suoi medico e psichiatra”

By

Spunta un nuovo dettaglio controverso sulla vicenda che riguarda la morte di Diego Armando Maradona. Si è saputo da una chat privata.

Maradona, il medico e lo psichiatra che lo avevano in cura avrebbero rimandato indietro una ambulanza chiamata dalle infermiere che lo assistevano in casa. Il fatto sarebbe accaduto il 14 novembre 2020, undici giorni prima della morte del più forte calciatore del mondo. Il campione aveva iniziato a vomitare, stando a quanto trapela dalla stampa argentina.

Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, due delle sette persone che i pubblici ministeri stanno indagando sulla morte di Maradona, avrebbero deciso di rimandare indietro il veicolo di pronto intervento partito d’urgenza dall’ospedale. La rivelazione giunge da una conversazione audio WhatsApp tra Nancy Forlin, il capo della squadra di infermieristica coinvolta nell’assistenza quotidiana della stella del calcio, e sua figlia Gianinna.

Nancy ha detto a Giannina nello scambio, trapelato a un programma televisivo argentino: “Le infermiere che erano in casa hanno chiamato un’ambulanza per il vomito, dicendo ‘dimmi cosa vuoi fare. Non sarebbe una cattiva idea controllarlo e dobbiamo prendere una decisione perché l’ambulanza sta arrivando. ‘”

La figlia di Diego ha risposto: “Sono in un gruppo WhatsApp con Agustina, Luque e gli altri e mi hanno detto che era stato sistemato e mio padre dormiva e avrebbero aspettato fino a domani perché stava riposando bene”.

Nancy finì per accettare di cancellare l’ambulanza, dicendo: “Se decidi di aspettare fino a domani, ok, lo farò voltare e dirlo alle infermiere.

“Il nostro consiglio è stato ovviamente che dovrebbe andare a casa, ma se non vuoi, non possiamo andare contro i tuoi desideri.”

Mariano Perroni, che era anche responsabile dell’équipe infermieristica che si prende cura di Diego dopo il suo rilascio dall’ospedale a seguito di un’operazione di coagulo di sangue al cervello, ha detto al programma televisivo argentino Los angeles de la mañana: “L’infermiera di turno ha riferito che Diego soffriva di nausea e vomito perché di qualcosa che ha mangiato ed è stata chiamata un’ambulanza.

“Quando ho scoperto che era stato cancellato, mi sono offerto di portare il dottore in ambulanza in ospedale con la mia auto, far ricoverare Diego e aspettare che fosse visitato nel caso fosse necessario un intervento di emergenza.”

Perroni, un’altra delle sette persone sottoposte a indagine, ha aggiunto: “Non si poteva fare perché non volevano che Diego vedesse un medico”.

Le case e gli uffici di Luque e Cosachov furono perquisiti subito dopo la morte di Maradona all’età di 60 anni.

Il medico di Diego è stato etichettato come “figlio di puttana dalla figlia maggiore di Maradona Dalma a febbraio per una serie di messaggi grossolani che ha scambiato con Cosachov e altri colleghi.

Sono stati trapelati ai media argentini dopo che gli esperti hanno avuto accesso ai telefoni di loro proprietà che erano stati confiscati dagli investigatori in seguito alle perquisizioni domestiche e in ufficio.

Luque ha detto a un socio in affari su WhatsApp dopo che Diego è crollato prima che si sapesse che era morto: “L’uomo grasso finirà per prendere a calci il secchio”.

Si dice anche che abbia detto a Cosaschov quando ha confermato che gli sforzi per rianimare Diego stavano fallendo mentre si avvicinava alla scena: “Fammi sapere se sono infastiditi con noi”.

Luque ha negato qualsiasi illecito nonostante le critiche alla sua supervisione delle cure di Maradona dopo il suo rilascio dall’ospedale.

Le sette persone sotto inchiesta, che includono anche lo psicologo di Diego Carlos Diaz e due delle sue infermiere, dovrebbero essere informate entro la fine del mese se dovranno affrontare omicidio colposo o accuse più gravi.

Si dice che un gruppo medico che sta preparando un rapporto sulle circostanze della morte di Maradona stia studiando se è stato vittima di negligenza o se la sua fine prematura è stata il risultato di qualcosa di più sinistro.

Una fonte ben informata ha detto giovedì che il rapporto avrebbe aiutato i pubblici ministeri a decidere se Maradona “era morta, è stata uccisa o è stata lasciata morire”.

I risultati post mortem hanno rivelato che la tossicodipendente da cocaina Maradona, che aveva anche problemi di alcol, aveva sofferto di insufficienza cardiaca che ha causato un edema polmonare.

Si dice anche che i medici abbiano rilevato la cardiomiopatia dilatativa, una condizione medica in cui il muscolo cardiaco si indebolisce e si ingrossa e non può pompare abbastanza sangue nel resto del corpo.

L’edema polmonare, l’accumulo di liquidi nel tessuto polmonare e negli spazi aerei sono causati nella maggior parte dei casi da problemi cardiaci.

Successivi esami del sangue e delle urine hanno mostrato che non aveva tracce di alcol o droghe illegali nel sangue e nelle urine quando è morto, ma soffriva di gravi problemi cardiaci, epatici e renali.

Hanno anche mostrato un cocktail di farmaci da prescrizione tra cui quetiapina, venlafaxina e levetiracetam che sono usati per trattare la depressione, l’attacco di panico e l’epilessia tra le altre condizioni.

Sebbene alcuni dei farmaci trovati nel suo sistema possano causare aritmia, i test hanno confermato che non ci sono prove che a Maradona fossero stati somministrati farmaci per la malattia cardiaca di cui soffriva.