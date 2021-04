Manuela Ferrera pronta allo scontro con la Tittocchia: “Sull’Isola faremo i conti”

Manuela Ferrera è consapevole che sull’Isola dei Famosi potrebbe dover fare i conti con Emanuela Tittocchia.

A L’Isola dei Famosi stanno per giungere altre due naufraghe, l’ex meteorina Manuela Ferrera e Emanuela Tittocchia. Le due sono quasi omonime, ma il nome non è l’unica cosa che hanno in comune. In passato, infatti, entrambe hanno frequentato l’ex gieffino Biagio D’Anelli, il quale inizialmente usciva con entrambe e poi ha scelto l’ex meteorina. Solo dopo aver effettuato le visite per il reality Manuela è venuta a conoscenza del triangolo amoroso ed ora si sente pronta per affrontare eventuali liti sull’Isola.

Raggiunta dal settimanale Nuovo, la Ferrera spiega di non nutrire alcun risentimento nei confronti della rivale in amore: “Ho scoperto solo ora che Emanuela fini a letto con Biagio quando lui stava con me. Io considero chiusa quella storia, ma la Tittocchia prova ancora un sentimento verso Biagio. Lui mi ha avvertita: devo aspettarmi frecciatine da Emanuela sull’Isola”.

Manuela Ferrera pronto alla battaglia

Manuela spiega anche che quando ha incontrato Emanuela non avrebbe mai sospettato che potesse avercela con lei: “Mi ha salutato con grandi sorrisi e complimenti. E’ stata carina quindi non pensavo proprio che avesse questo astio nei miei confronti”. A metterla in guardia è stato proprio l’ex fidanzato, il quale le ha raccontato un retroscena avvenuto dopo l’incontro per le visite mediche necessarie per l’approdo a L’Isola dei Famosi: “Ha raccontato che, subito dopo avermi vista, lo ha chiamato dicendo con tono malizioso: ‘Ho incontrato il tuo grande amore‘”.

L’ex meteorina a quel punto era convinta che i due fossero stati assieme di recente, ma Biagio le ha spiegato che la loro storia è iniziata quando stava con lei. Successivamente le ha detto perché Emanuela è arrabbiata: “Mi ha raccontato che la Tittocchia mi teme, perché ai tempi Biagio aveva deciso di uscire con me”. La Ferrera le consiglia di lasciar perdere e di guardare avanti, ma qualora non ci riuscisse è pronta a dare battaglia all’interno del reality: “Cadranno le maschere e ne vedremo delle belle. Emanuela potrebbe attaccarmi perché ho scelto Biagio come mio sostenitore in studio”.