By

Tutti noi abbiamo cantato o ballato almeno una volta la Macarena, tormentone degli anni ’90, ma ben pochi sanno cosa voglia dire.

La Macarena è senz’altro uno dei simboli degli anni ’90, in grado di far ballare intere generazioni a suon di latino americano da villaggio turistico. Nulla di particolarmente raffinato o significativo, ma tant’è. Il punto è che dietro a quella melodia si nasconde una storia insospettabile, e per un pubblico rigorosamente. A rivelarlo è un giovane utente di TikTok con un messaggio che è subito diventato virale.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Chi era e cosa faceva Macarena

Ecco la traduzione esatta del testo: “Dai gioia al tuo corpo, Macarena. Perché il tuo corpo è fatto per ricevere gioia e cose belle. Dai gioia al tuo corpo, Macarena. Hey Macarena! Macarena ha un fidanzato che di cognome fa, che di cognome fa Vitrino. E mentre lui stava giurando al giuramento militare lei se la stava facendo con due amici. Macarena sogna El Corte Inglés e si compra i vestiti più moderni. Lei vorrebbe vivere a New York e sedurre un nuovo fidanzato… aaay!”.

Leggi anche –> John Travolta, il ballo scatenato con la figlia Ella fa impazzire i fan

Avete letto bene: Macarena era una ragazza “facile” che aveva voglia di divertirsi e così, senza troppe remore, mentre il fidanzato era impegnato nell’esercito, “lei se la stava facendo con due amici”. Un’orgia a tre, per dirla più chiaramente, con buona pace del povero babbeo.

Leggi anche –> Diletta Leotta, il ballo sexy che fa impazzire i followers

La maggior parte di noi (utenti di TikTok) non aveva idea che dietro una melodia così apparentemente insulsa si celasse un racconto così piccante. Il giovane inglese “peakay81” azzarda che, diversamente, ci penseremmo di sicuro due volte prima di farla ballare ai bambini (e non solo a loro). O no?