La fredda luce del giorno su Italia Uno: trama, cast e curiosità

Questa sera andrà in onda su Italia Uno il film La fredda luce del giorno, scopriamo di cosa si tratta: trama, cast e curiosità.

Questa sera l’offerta di Italia Uno per la prima serata è un film americano prodotto nel 2011 e uscito nelle sale cinematografiche l’anno seguente: La fredda luce del giorno. Si tratta di un classico genere del canale Mediaset dedicato ai più giovani. Da sempre, infatti, Italia Uno è il canale dedicato all’intrattenimento di bambini e adolescente e di conseguenza la scelta di film è spesso tra lungometraggi animati, film per famiglie, horror, thriller e azione.

La fredda luce del giorno è un thriller d’azione. La trama si basa sulla ricerca di informazioni riguardanti il passato di uno dei protagonisti, ma l’azione investigativa è per la maggior parte un mero espediente per introdurci in scene d’azione adrenaliniche e frenetiche. Nel complesso si tratta dunque di un film capace di intrattenere senza dover riflettere troppo sulla trama e sui suoi risvolti, ma godendosi semplicemente la messa in scena, le inquadrature e gli scontri.

La fredda luce del giorno: trama e cast

Il film è stato diretto dal regista Mabrouk El Mechri ed è ambientato prevalentemente in Spagna. Il protagonista principale è Henry Cavill, attore conosciuto per il ruolo di Superman e per quello più recente di Geralt di Rivia nella fortunata serie Netflix The Witcher. Al suo fianco un cast d’eccezione con Bruce Willis e Sigourny Weaver (veterani del genere) nei panni dei genitori rapiti e la giovane attrice britannica Caroline Goodall, nei panni della sorella del protagonista.

La trama di La fredda luce del giorno è semplice, Will Shaw, un giovane broker di Wall Street, raggiunge la Spagna per una vacanza in famiglia. Tra lui ed i genitori ci sono degli attriti e proprio dopo una discussione, il protagonista decide di allontanarsi per un escursione che lo aiuti a calmare i nervi. Quando torna alla barca, però, non trova più nessuno e scopre che la sua famiglia è stata rapita. Deciso a salvare i suoi cari, Will indaga sul passato del padre per scoprire chi può avere interesse a rapirlo e scopre dettagli sconvolgenti.