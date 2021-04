Isola dei Famosi anticipazioni del 15 aprile: nuovi ingressi e colpi di scena

L’Isola dei famosi andrà in onda questa sera, ma ci sarà una sorpresa per la prima volta nella storia del programma: ecco le novità

Novità a sorpresa per la puntata dell’Isola dei Famosi 2021, che andrà in onda giovedì 15 aprile 2021. Per la prima volta nella storia del programma, la puntata è stata registrata in anticipo e sarà in differita su Canale 5: il motivo va ricercato per la concomitanza con Supervivientes. L’annuncio è arrivato da un post della redazione del programma: “Per la concomitanza con Supervivientes, giovedì l’Isola andrà in onda in differita. Il televoto sarà chiuso da Massimiliano Rosolino durante la puntata del daytime su Canale 5 alle 16:30″.

Isola dei Famosi anticipazioni del 15 aprile: puntata in differita

Il problema è dovuto al fatto che la versione del programma italiano Supervivientes, è in onda proprio il giovedì sera e si svolge nella stessa Palapa. Nell’edizione spagnola ci sono anche italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Giovedì scorso la puntata è saltata letteralmente, mentre per giovedì 15 la produzione ha optato per andare in onda ma per la prima volta sarà in differita. La nona puntata sarà registrata nel pomeriggio e mandata in onda in prima serata su Canale 5. Al momento il televoto vede tre naufraghi in nomination: Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia.